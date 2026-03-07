Environ un mois d’absence pour Nikola Vucevic

On pensait que les Celtics allaient pouvoir enfin être au complet, sauf qu’il leur faudra patienter encore quelques semaines. En effet, Nikola Vucevic remplace Jayson Tatum à l’infirmerie, puisqu’il s’est fracturé un doigt cette nuit. L’annulaire de sa main droite, en l’occurrence.

Particulièrement handicapant, car le Monténégrin est droitier. C’est lors du premier quart-temps qu’il s’est blessé contre Dallas, quittant le terrain sans plus tarder et ne revenant pas en jeu de la soirée.

Le staff médical de Boston a très rapidement indiqué la nature de sa blessure et ESPN s’est ensuite chargé d’évoquer sa durée d’indisponibilité : environ un mois, après une intervention chirurgicale prévue ce samedi.

Sans Nikola Vucevic, arrivé chez les Celtics en février (11.4 points, 7.8 rebonds, 2 passes), il faut s’attendre à voir Neemias Queta et Luka Garza se partager l’essentiel des minutes au poste 5. Retardant davantage le développement des automatismes dans l’effectif de Joe Mazzulla en vue des playoffs.

Nikola Vučević Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHI 51 15:55 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.6 0.7 5.5 2012-13 ORL 77 33:14 51.9 0.0 68.3 3.5 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 31:47 50.7 76.6 3.2 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34:11 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 10.9 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31:20 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29:37 46.8 30.7 66.9 2.3 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 29:32 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31:23 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32:14 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 CHI 26 32:37 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2020-21 ORL 44 34:05 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.5 2021-22 CHI 73 33:07 47.3 31.4 76.0 1.9 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 33:29 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.6 2023-24 CHI 76 34:21 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 2024-25 CHI 73 31:12 53.0 40.2 80.5 2.4 7.6 10.1 3.5 2.2 0.8 1.6 0.7 18.5 2025-26 BOS 11 23:27 44.5 35.1 82.4 1.8 6.0 7.8 2.0 2.0 0.5 1.0 0.8 11.4 2025-26 CHI 48 30:50 50.5 37.6 83.8 2.1 6.9 9.0 3.8 2.0 0.7 1.4 0.6 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.