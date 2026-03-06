Pour Jayson Tatum, une guérison rapide mais pas inédite

Le 12 mai 2025, en demi-finale de conférence face aux Knicks, Jayson Tatum se rompait le tendon d’Achille.

À 27 ans, il devenait l’un des plus jeunes joueurs NBA touchés par une telle blessure. Et les Celtics, alors champions en titre, ne se remettraient pas de la perte de leur « franchise player ».

Ce 6 mars 2026, Jayson Tatum apparaît officiellement comme « incertain » pour la réception des Mavericks, après avoir été annoncé « absent » pendant de longues semaines. Son retour semble donc imminent, alors qu’il n’a plus disputé le moindre match depuis 298 jours.

Une convalescence express, même si le plus difficile reste à venir : retrouver, dans les prochains mois, son tout meilleur niveau. Il serait toutefois surprenant de le retrouver immédiatement à 100%. Boston devrait gérer prudemment son temps de jeu d’ici à la fin de saison, afin de préserver à la fois le joueur et l’équilibre collectif.

Ce retour rapide reste une excellente nouvelle. Mais, après une telle blessure, l’enjeu essentiel sera de ne pas précipiter les choses car rares sont les joueurs revenus immédiatement à leur meilleur niveau.

Blessés au tendon d’Achille : nombre de jours entre la blessure (âge) et le retour au jeu

222 jours – LaPhonso Ellis (26 ans)

237 — Wes Matthews (28)

240 — Kobe Bryant (34)

243 — Elton Brand (27)

273 — Rudy Gay (30)

283 — Dominique Wilkins (32)

296 — Chauncey Billups (35)

⇒ 298 — Jayson Tatum (27) ?

325 — Brandon Jennings (25)

357 — DeMarcus Cousins (27)

389 — Dejounte Murray (28)

416 — Klay Thompson (30)

552 — Kevin Durant (30)

En attendant les cas de Tyrese Haliburton et Damian Lillard, l’exemple de Kevin Durant reste la référence : il a pris le plus de temps avant de rejouer, mais a aussi offert le retour au plus haut niveau le plus convaincant.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.