Jayson Tatum de retour ce vendredi face aux Mavericks ?!

Les rumeurs se faisaient de plus en plus insistantes et Shams Charania, d’ESPN, confirme que le retour de Jayson Tatum sur les terrains NBA est imminent. L’ailier des Celtics pourrait ainsi rejouer demain, face à Dallas !

D’ailleurs, sur la liste des blessés transmises par le club du Massachusetts, le joueur de 28 ans n’est plus listé comme « out » (absent) mais comme « questionable » (discutable).

Depuis plusieurs semaines, les signaux se multipliaient. Le sextuple All-Star avait ainsi franchi un cap important en reprenant du cinq-contre-cinq contrôlé, même s’il lui restait encore des « cases à cocher » avant un retour officiel. Dans le même temps, l’intéressé et le « front office » de Boston ont martelé l’absence de calendrier figé, avec une ligne directrice simple pour le joueur : ne revenir que lorsqu’il se sentirait proche de son meilleur niveau.

La grande question, maintenant, c’est comment ce retour, dix mois après sa rupture du tendon d’Achille, va s’effectuer. Difficile d’imaginer autre chose qu’une montée en charge progressive, avec un temps de jeu limité.

L’enjeu, pour Boston, est que Jayson Tatum monte en puissance pendant les six semaines qui mènent aux playoffs.

Car Boston, malgré l’absence de sa superstar, a réussi à rester dans les premiers rôles de l’Est, en pointant actuellement à la 2e place de la conférence, avec 41 victoires pour 21 défaites. Ajouter Jayson Tatum, même à 80%, modifie les ambitions de l’équipe pour la fin de saison. Reste à voir si cette annonce se confirmera vendredi…

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.