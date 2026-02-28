Et si Jayson Tatum reprenait dimanche…

Les spéculations vont bon train depuis que NBC a modifié l’horaire de diffusion de la rencontre entre les Celtics et les Sixers, prévue dimanche. Diffusé sur le réseau national, en prime time, ce match pourrait être marqué par le grand retour de Jayson Tatum, absent des terrains depuis mai 2025 après sa rupture d’un tendon d’Achille.

Après avoir participé à un entraînement avec l’équipe de G-League des Celtics il y a deux semaines, Tatum avait indiqué ne pas avoir encore décidé s’il ferait son retour. « Ça ne veut pas dire que je reviens ou que je ne reviens pas, c’est simplement suivre le plan. C’est juste une étape de plus », avait déclaré le grand blessé de Boston. « Je ne sais pas en pourcentage où j’en suis. Je sais juste que je me sens un peu mieux chaque jour. J’essaie simplement de me concentrer là-dessus. »

Deux semaines plus tard, les Celtics n’ont toujours pas communiqué sur son retour, et conformément au règlement NBA, s’il y a du nouveau sur Tatum, Boston devra publier un premier rapport médical samedi, à la veille du match contre Philadelphie. On saura alors s’il est toujours sur l’injured list, ou s’il est noté comme »incertain« ou »probable”.

Alors que l’équipe est 2e de la conférence Est avec un beau bilan de 39 victoires pour 20 défaites (le 4e de toute la NBA !), Tatum ne souhaite surtout pas perturber la dynamique actuelle et le collectif mis en place par Joe Mazzulla en son absence. « Je suis très attentif à ce qui se passe. Je pense que ça part de là. Évidemment, je sais ce que j’apporte à l’équipe. Mais je suis aussi conscient que les gars jouent extrêmement bien », avait-il conclu.