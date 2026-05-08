Les favorites, les Françaises, les effectifs… Présentation complète de la saison 2026 en WNBA

Après une intersaison marquée par la signature d’une nouvelle convention collective et une « free agency » chargée, la WNBA va reprendre ses droits ce vendredi 8 mai.

Pour cette nouvelle campagne, les regards seront braqués sur les nombreuses équipes qui se sont activées pour se renforcer. Parmi elles, on peut citer l’Atlanta Dream qui a récupéré Angel Reese ou les Los Angeles Sparks, agressives sur le marché afin d’entourer Kelsey Plum pour retrouver les playoffs.

Parmi les favorites au titre, les Las Vegas Aces espèrent effectuer le back-to-back. Cependant, le New York Liberty, armé de sa nouvelle recrue, Satou Sabally, a pour ambition de reprendre le trophée. Enfin, l’Indiana Fever, qui voit le retour de blessure de Caitlin Clark, espère continuer sur la bonne lancée de sa saison 2025.

LES FAVORITES

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LAS VEGAS ACES | NEW YORK LIBERTY | INDIANA FEVER

On prend les mêmes et on recommence ! C’est avec cet adage que le « front office » des Aces a abordé la dernière intersaison. Championnes en titre, les Las Vegas Aces ont réussi à conserver leur noyau dur. Jackie Young, Chelsea Gray, Jewell Loyd et évidemment A’ja Wilson ont toutes été prolongées. Avec ces signatures, Las Vegas affirme son envie de prendre un quatrième titre en cinq ans. Sur le plan des arrivées, la franchise du Nevada a également récupéré Stephanie Talbot et Brianna Turner pour apporter un peu plus de profondeur à une équipe déjà complète.

Éliminé dès le premier tour par le Mercury, le New York Liberty a mis toutes les chances de son côté pour repartir en quête du Graal dès cette saison. La franchise de « Big Apple » a certainement réalisé le gros coup de cette « free agency » avec la signature de Satou Sabally, subtilisée à Phoenix. Ainsi, New York aborde cette nouvelle saison avec un effectif fourni sur tous les postes. Pour accompagner Satou Sabally sur le « frontcourt », Breanna Stewart et Jonquel Jones ont toutes les deux rempilé. C’est également le cas pour Sabrina Ionescu. Toutefois, la shooteuse s’est blessée à la cheville et va manquer le début de la saison régulière. Une absence qui pourrait permettre aux Françaises Marine Johannès et Pauline Astier d’obtenir davantage de minutes. Quoi qu’il en soit, à 100%, le Liberty a de solides arguments pour inquiéter les Aces. Reste à savoir si le nouvel entraîneur, Chris DeMarco, saura guider son équipe jusqu’aux Finales WNBA.

Pour venir se mêler à la course au titre, il faudra compter sur l’Indiana Fever. La franchise d’Indianapolis était apparue comme l’une des surprises de la saison dernière. Malgré la perte de Caitlin Clark dès le mois de juillet, les joueuses de Stephanie White se sont accrochées pour aller jusqu’en demi-finale et pousser les Aces en cinq matchs. Une campagne réussie incarnée par Kelsey Mitchell, prolongée à Indianapolis, tout comme Aliyah Boston, toujours présente pour donner une force de frappe à l’intérieur. À la Draft, le Fever a récupéré Raven Johnson. Un ajout intéressant sur le backcourt afin de décharger Caitlin Clark du ballon et la laisser davantage jouer sans ballon. Maintenant, reste à savoir si le Fever arrivera à rester au complet tout au long de la saison.

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ATLANTA DREAM | LOS ANGELES SPARKS | MINNESOTA LYNX

L’Atlanta Dream a frappé fort avant l’ouverture même de la free agency avec le transfert d’Angel Reese. Après l’arrivée de l’intérieure, la franchise de Géorgie s’est concentrée sur la conservation de son noyau dur. Ainsi, Allisha Gray, Naz Hillmon et Rhyne Howard ont toutes prolongé avec le Dream. Reste à savoir si Angel Reese va immédiatement réussir à se greffer à un collectif qui avait fini dans le Top 3 de la WNBA la saison dernière.

Les Los Angeles Sparks ont connu une saison 2025 à deux vitesses. La première partie de la saison a été compliquée, en partie à cause de l’absence de Cameron Brink, en convalescence pendant plusieurs mois. Pourtant, la franchise californienne avait redressé le navire dans le sprint final avant d’échouer aux portes des playoffs. Afin d’éviter une nouvelle désillusion, l’équipe de Los Angeles a été agressive sur le marché de la free agency.

Nneka Ogwumike a effectué son retour aux Sparks, la franchise avec laquelle elle avait remporté le titre en 2016. Pour l’accompagner, les Sparks ont récupéré Ariel Atkins et Erica Wheeler. Toutes ces nouvelles recrues aideront Kelsey Plum à retrouver les playoffs et plus si affinités.

Le Minnesota Lynx était parmi les grands favoris au moment d’entamer les playoffs 2025. Malheureusement, la blessure à la cheville de Napheesa Collier, survenue lors du deuxième tour face au Mercury, a mis fin à tous les espoirs de titre des joueuses de Cheryl Reeve. Par ailleurs, la star du Lynx a passé l’été à se soigner puisqu’elle a finalement été opérée des deux chevilles. Une convalescence qui va la contraindre à manquer – a minima – le premier mois de la saison régulière. Durant l’intersaison, Minnesota a perdu une partie de sa profondeur avec le départ de Jessica Sheppard et Alanna Smith. Pour les remplacer, le front office a misé sur Nia Coffey et Natasha Howard. Cette dernière aura un rôle important à jouer en attendant que Napheesa Collier revienne à 100%. À suivre également, les premiers pas en WNBA d’Olivia Miles, prise avec le deuxième choix de la Draft 2026.

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GOLDEN STATE VALKYRIES | PHOENIX MERCURY

Aux Golden State Valkyries, on continue d’apprendre le français. Malgré la perte de Carla Leite, chouchou des fans, partie au Fire, la franchise californienne a récupéré une nouvelle tricolore avec la signature de Gabby Williams. Une arrivée qui correspond parfaitement avec le style de jeu de Natalie Nakase, axée sur la défense, dans le Top 3 la saison dernière derrière le Lynx et le Dream. Armées sur les ailes, notamment grâce au duo Williams – Salaün, les Valkyries risquent d’avoir un problème sur le poste 5. Temi Fagbenle est partie au Tempo tandis qu’Iliana Rupert est enceinte et manquera la saison. Toutefois, les Valkyries ont les armes pour se mêler à la course aux playoffs et même intégrer le Top 8. Veronica Burton, MIP en titre, a prolongé et Kayla Thornton, qui a fêté sa première sélection au All-Star Game la saison dernière, lui a emboîté le pas. Une prolongation presque synonyme d’arrivée pour les Valkyries puisque l’ailière avait vu sa saison prendre prématurément fin au milieu de la campagne 2025. Elle n’avait donc pas pu participer aux premiers playoffs des Valkyries.

Pour le Phoenix Mercury, l’intersaison a été particulière. Le front office a souhaité miser sur la continuité avec les prolongations de Kahleah Copper, de la Franco-Camerounaise Monique Akoa-Makani et surtout d’Alyssa Thomas, troisième dans la course au MVP en 2025. Sur le papier, le Mercury devrait avoir les armes pour rejouer dans la cour des grandes. Cependant, la franchise de Phoenix a perdu Satou Sabally, partie en direction de New York. Une perte que le club n’a pas réussie à combler. Ainsi, alors que la plupart des franchises avec des ambitions ont réussi à se renforcer, le Mercury semble avoir fait machine arrière. Un constat qui peut se refléter sur les résultats de Phoenix cette saison.

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CHICAGO SKY | DALLAS WINGS | TORONTO TEMPO | WASHINGTON MYSTICS

Le Chicago Sky a réalisé une intersaison pour le moins surprenante. Après s’être séparée d’Angel Reese contre une contrepartie limitée, la franchise de l’Illinois a continué de remodeler son effectif. Exit Ariel Atkins, remplacée par Skylar Diggins et Rickea Jackson. Le dernier mouvement en date est le départ de Hailey Van Lith, prise lors de la Draft 2025. La franchise a défendu ce choix en expliquant que la jeune joueuse ne correspondait pas au style de jeu voulu par Tyler Marsh. Pour combler ce départ, Chicago a arrêté son choix sur Natasha Cloud, laissée libre par le Liberty. Cependant, malgré les nombreuses modifications, il est difficile de voir le Sky créer la surprise et s’insérer dans la course aux playoffs même si Courtney Vandersloot va effectuer son retour après une année blanche à cause de sa rupture des ligaments croisés.

Après une saison compliquée où elles ont terminé à la dernière position du classement, les Dallas Wings ont hérité du premier choix de la Draft. Ainsi, Azzi Fudd, ancienne coéquipière de Paige Bueckers à l’université, vient garnir les rangs de l’équipe. Si la connexion entre les deux joueuses est évidente, il faudra qu’elle soit aussi efficace en WNBA. Pour les accompagner, Arike Ogunbowale devra se remettre en rythme et retrouver de l’efficacité, notamment à 3-points. La saison dernière, elle avait affiché seulement 30 % de réussite derrière l’arc, son plus faible pourcentage en carrière. Le tout sera mené par le nouvel entraîneur, Jose Fernandez. Un tacticien tourné vers l’attaque, un style de jeu qui devrait donc correspondre aux joueuses texanes.

Nouveau venu en WNBA, le Toronto Tempo a frappé fort avant même la Draft d’expansion avec la signature de Sandy Brondello, libérée par le Liberty, pour diriger l’équipe. Une entraîneuse référencée pour mener cette jeune équipe le plus loin possible. Pour sa Draft d’expansion, la nouvelle franchise canadienne a pu récupérer des joueuses avec un bon bagage comme Julie Allemand qui accompagne le duo Brittney Sykes – Marina Mabrey sur les lignes extérieures. Si la sélection du Tempo est intéressante, il va être compliqué pour la nouvelle équipe de marcher sur les traces des Valkyries en allant jouer les playoffs dès sa première saison.

Contrairement au Sky qui mise sur l’expérience, les Washington Mystics laissent place à la jeunesse. À la Draft, la franchise de la capitale a pu récupérer Lauren Betts pour renforcer un secteur intérieur déjà fourni. Shakira Austin est toujours de la partie ainsi que Kiki Iriafen, machine à double-double dès sa saison rookie et déjà All-Star, tout comme Sonia Citron. La dauphine de Paige Bueckers dans la course au Rookie de l’Année avait impressionné dès son arrivée en WNBA, notamment grâce à son adresse à 3-points, 44 % dans l’exercice ! La saison dernière, les Mystics avaient été pendant longtemps dans la course aux playoffs avant de céder dans la dernière ligne droite. Les joueuses de Sydney Johnson espèrent aller plus loin cette saison en chatouillant le top 8 et pourquoi pas en créant la surprise.

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CONNECTICUT SUN | PORTLAND FIRE | SEATTLE STORM

Cette saison 2026 a de fortes odeurs de dernière danse pour le Connecticut Sun. Rachetée par Tilman Fertitta, le propriétaire des Rockets, la franchise rejoindra Houston dès 2027. Cette dernière saison risque bien d’être morose pour les fans locaux. Sur le plan purement sportif, le Sun n’a que peu bougé et la seule véritable arrivée est celle de Brittney Griner. Dans la colonne des départs, Tina Charles part à la retraite, ce qui est évidemment un coup dur pour l’équipe entraînée par Rachid Meziane. Seule Leïla Lacan pourra apporter un peu de joie à une franchise qui semble destinée au fond du classement.

Contrairement au Tempo qui a pu prendre une entraîneuse d’expérience pour diriger sa nouvelle équipe, tout reste à faire au Portland Fire. L’équipe de l’Oregon sera entraînée par Alex Sarama, un ancien assistant du Paris Basket. Un tacticien de seulement 30 ans qui adopte une approche particulière du basket basée sur l’adaptation et la prise de décision. Une nouvelle approche découverte par les joueuses lors du camp d’entraînement et appréciée notamment par Sug Sutton. Cette approche novatrice va susciter de la curiosité autour de cette équipe du Fire. Une curiosité renforcée par la sélection de Carla Leite lors de la Draft d’expansion. La Française avait rapidement conquis les fans des Valkyries et avait réalisé une belle saison rookie en sortie de banc. Toutefois, le Portland Fire devrait prendre la direction de nombreuses franchises d’expansion avant elles et terminer dans les profondeurs du classement pour sa première saison.

La saison dernière, le Seattle Storm avait donné une dernière chance à son équipe centrée autour du duo Gabby Williams – Nneka Ogwumike. Une dernière danse qui s’est finalement avérée être un échec puisque le Storm a été sorti dès le premier tour par les Aces, futures championnes. Ainsi, le front office a enfin décidé d’appuyer sur le bouton rouge. Exit Gabby Williams et Nneka Ogwumike et place aux jeunes avec en tête de file, la Française Dominique Malonga. Une reconstruction qui pourrait prendre moins de temps que prévu pour le Storm. La franchise de la Cité Émeraude a pu récupérer Awa Fam avec le troisième choix de la Draft pour apporter de la densité sur le poste 5. Le Storm a aussi eu droit à un joli cadeau de la part des Valkyries lors du soir de la Draft. Golden State a envoyé la prometteuse Flau’Jae Johnson au Storm pour une contrepartie limitée. Pour acter le début d’une nouvelle ère, le Storm s’est séparé de l’entraîneuse Noelle Quinn, remplacée par Sonia Raman. Ainsi, le Storm démarre sa saison sur des bases nouvelles, mais cela semble insuffisant pour réellement jouer un rôle dans cette saison WNBA.

LES FRANÇAISES

La WNBA s’agrandit et c’est l’occasion de voir de nouvelles têtes tricolores intégrer les rangs de la Grande Ligue féminine. Au total, ce sont une grosse douzaine de joueuses qui devraient être sur la ligne de départ dès le 8 mai. Toutefois, les effectifs pourraient évoluer en cours de saison. L’occasion de, peut-être, revoir Migna Touré passer des minutes sur un parquet WNBA. La Française n’a pas passé le camp d’entraînement du Sun et est actuellement sans club.

Leïla Lacan, Nell Angloma | Connecticut Sun

Lors de la saison 2025, Rachid Meziane s’était reposé, en partie, sur le duo Bria Hartley – Leila Lacan. Si le Sun n’a pas remporté beaucoup de matchs, cela a permis à la meneuse de réaliser une belle deuxième partie de saison. Pour cette nouvelle campagne, seule Leila Lacan est toujours de la partie tandis que Bria Hartley n’a pas été reconduite. La jeune joueuse est rejointe par Nell Angloma, récupérée à la Draft. Connecticut finira certainement dans les profondeurs de la WNBA, mais il y a de l’espace pour que les Françaises puissent s’exprimer.

Gabby Williams, Janelle Salaün, Iliana Rupert | Golden State Valkyries

À Golden State, les Françaises continuent d’être appréciées. Si Carla Leite est partie au Fire, les Valkyries ont pu compter sur l’arrivée de Gabby Williams. All-Star la saison dernière, l’ancienne du Storm devrait rapidement trouver sa place dans cette équipe des Valkyries. Pour l’accompagner, Janelle Salaün est toujours de la partie. Cette dernière s’est imposée comme un cadre de l’équipe la saison dernière et avait réalisé une bonne saison avec 11 points et 5 rebonds de moyenne. Si Iliana Rupert est listée dans l’effectif final des Valkyries, elle ne jouera pas cette saison puisqu’elle est enceinte.

Marine Johannès, Marine Fauthoux, Pauline Astier | New York Liberty

Malgré un exercice 2025 compliqué, Marine Johannès a décidé de repartir pour une nouvelle campagne à New York. Avec un nouvel entraîneur, la « Magicienne », comme elle est surnommée par les fans du Liberty, espère retrouver du temps de jeu. La meneuse a pu se mettre en jambes lors du dernier match de présaison où elle s’est montrée avec un 4/9 à 3-points. Marine Johannès est rejointe sur le backcourt par Pauline Astier qui atterrit enfin en WNBA. À noter que Marine Fauthoux est présente dans l’effectif, mais en tant que joueuse de développement. Cette nouvelle clause apparue dans la nouvelle convention collective permet à une équipe de signer deux joueuses supplémentaires, en plus des douze initialement prévues dans chaque effectif. Cependant, elles ne peuvent jouer que 12 matchs en saison régulière.

Monique Akoa-Makani, Noémie Brochant, Valériane Ayayi | Phoenix Mercury

La saison dernière, Monique Akoa-Makani avait obtenu un rôle important dans la rotation de Nate Tibbetts et était même titulaire. Sans renfort majeur à son poste pour le Mercury, la Française devrait se retrouver de nouveau dans le cinq de départ de Phoenix. Pour l’accompagner, la franchise de l’Arizona compte sur le retour en WNBA de Valériane Ayayi. Enfin, Noémie Brochant a passé le camp d’entraînement et devrait débuter la saison avec le Mercury. Reste à savoir si elle aura des minutes conséquentes cette saison.

Carla Leite | Portland Fire

Aux Valkyries, Carla Leite avait réussi sa saison rookie et était rapidement devenue une chouchou des fans. Cependant, l’idylle entre la franchise de Golden State et la meneuse française n’a pas pu continuer puisque Carla Leite a été sélectionnée par le Portland Fire lors de la Draft d’expansion. La nouvelle franchise de l’Oregon semble beaucoup miser sur la meneuse puisqu’elle a été choisie avec le deuxième pick lors de cette Draft. Son adresse à 3-points sera à surveiller cette saison puisque lors de sa première campagne, elle n’était pas parvenue à régler la mire, se limitant à seulement 17 % de réussite dans l’exercice.

Dominique Malonga | Seattle Storm

Rookie la saison dernière, il avait fallu attendre plusieurs mois avant de voir Dominique Malonga obtenir une place dans la rotation du Storm pour finalement avoir des minutes importantes en playoffs. Avec le départ de Gabby Williams et de Nneka Ogwumike, les clés de la franchise semblaient être remises à la Française. Néanmoins, Seattle a pris Awa Fam à la Draft, une autre poste 5. Il faudra donc voir comment la cohabitation s’opère entre les deux joueuses.

LES EFFECTIFS

ATLANTA DREAM

Guards : Jordin Canada – Rhyne Howard – Allisha Gray – Isobel Borlase – Indya Nivar – Te-Hina Paopao

Forwards : Naz Hillmon – Angel Reese – Brionna Jones – Holly Winterburn – Sika Kone

Center : Madina Okot

CHICAGO SKY

Guards : Jacy Sheldon – Skylar Diggins – Natasha Cloud – Courtney Vandersloot – Rachel Banham – Sydney Taylor – Gabriela Jaquez – Aicha Coulibaly*

Forwards : DiJonai Carrington – Rickea Jackson – Azurá Stevens – Maddy Westbeld*

Center : Kamilla Cardoso – Elizabeth Williams

CONNECTICUT SUN

Guards : Leila Lacan – Hailey Van Lith – Shey Peddy – Saniya Rivers – Kennedy Burke – Gianna Kneepkens – Charlisse Leger-Walker – Ashlon Jackson*

Forwards : Nell Angloma – Diamond Miller – Aaliyah Edwards – Aneesah Morrow

Center : Olivia Nelson-Ododa – Brittney Griner – Raegan Beers

DALLAS WINGS

Guards : Azzi Fudd – Paige Bueckers – Arike Ogunbowale – Odyssey Sims – Aziaha James – JJ Quinerly – Costanza Verona*

Forwards : Alanna Smith – Jessica Sheppard – Maddy Siegrist – Awak Kuier – Alysha Clark – Dulcy Fankam Mendijadeu*

Center : Li Yueru

GOLDEN STATE VALKYRIES

Guards : Veronica Burton – Justė Jocyte – Tiffany Hayes -Kaitlyn Chen – Kaila Charles – Miela Sowah*

Forwards : Janelle Salaün – Gabby Williams – Kayla Thornton – Cecilia Zandalasini – Laeticia Amihere –

Center : Iliana Rupert** – Kiah Stokes

**L’effectif des Valkyries pourrait légèrement évoluer dans les prochains jours. Iliana Rupert est enceinte et ne jouera pas cette saison. La franchise de Golden State a demandé à la WNBA la possibilité d’accueillir une joueuse supplémentaire pour la remplacer.

INDIANA FEVER

Guards : Caitlin Clark – Kelsey Mitchell – Raven Johnson – Sophie Cunningham – Lexie Hull – Shatori Walker-Kimbrough – Tyasha Harris

Forwards : Monique Billings – Myisha Hines-Allen – Makayla Timpson

Center : Aliyah Boston – Damiris Dantas

LAS VEGAS ACES

Guards : Jackie Young – Jewell Loyd – Chelsea Gray – Dana Evans – Chennedy Carter

Forwards : Kierstan Bell – Janiah Barker – NaLyssa Smith – Stephanie Talbot – Brianna Turner – Cheyenne Parker-Tyus

Center : A’ja Wilson

LOS ANGELES SPARKS

Guards : Kelsey Plum – Erica Wheeler – Ariel Atkins – Ta’Niya Latson – Chance Gray – Sania Feagin – Rae Burrell

Forwards : Dearica Hamby – Jihyun Park – Emma Cannon – Laura Ziegler*

Center : Nneka Ogwumike – Cameron Brink

MINNESOTA LYNX

Guards : Courtney Williams – Maya Caldwell – Olivia Miles – Kayla McBride – Antonia Delaere – Eliska Hamzova

Forwards : Napheesa Collier – Natasha Howard – Anastasiia Olairi Kosu – Nia Coffey – Dorka Juhasz

Center : Emese Hof – Emma Cechova

NEW YORK LIBERTY

Guards : Sabrina Ionescu – Marine Johannès – Pauline Astier – Rebekah Gardner – Marine Fauthoux* – Betnijah Laney-Hamilton

Forwards : Breanna Stewart – Satou Sabally – Rebecca Allen – Leonie Fiebich

Center : Jonquel Jones – Han Xu – Raquel Carrera

PHOENIX MERCURY

Guards : Monique Akoa-Makani – Kahleah Copper – Sami Whitcomb – Sha Carter – Jovana Nogic – Kyara Linskens – Shay Ciezki*

Forwards : Alyssa Thomas – Valériane Ayayi – Peyton Williams – DeWanna Bonner – Marta Suarez* – Noemie Brochant

Center : Natasha Mack

PORTLAND FIRE

Guards : Sug Sutton – Carla Leite – Sarah Ashlee Barker- Jordan Harrison – Karli Samuelson

Forwards : Emily Engstler – Haley Jones – Nyadiew Puoch – Frieda Buhner* – Bridget Carleton

Center : Luisa Geiselsoder – Megan Gustafson – Serah Williams

SEATTLE STORM

Guards : Flau’jae Johnson – Jade Melbourne – Zia Cooke – Lexie Brown – Taina Mair – Natisha Hiedeman

Forwards : Ezi Magbegor – Katie Lou Samuelson – Mackenzie Holmes – Jordan Horston

Center : Dominique Malonga – Awa Fam – Stefanie Dolson

TORONTO TEMPO

Guards : Marina Mabrey – Brittney Sykes – Kiki Rice – Julie Allemand – Kia Nurse – Lexi Held

Forwards : Laura Juskaite – Teonni Key – Nyara Sabally – Isabelle Harrison – Maria Conde

Center : Temi Fagbenle – Mariella Fasoula*

WASHINGTON MYSTICS

Guards : Sonia Citron – Rori Harmon – Alex Wilson – Darianna Littlepage-Buggs* – Georgia Amoore – Cassandre Prosper – Cotie McMahon – Lucy Olsen

Forwards : Kiki Iriafen – Michaela Onyenwere – Angela Dugalic

Center : Shakira Austin – Lauren Betts

*Joueuses de développement