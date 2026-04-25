Pour sa première saison, le Fire devrait filer à toute vitesse

Dans deux semaines, le Portland Fire retrouvera la WNBA après sa disparition en 2002. Au sein de cette nouvelle version du Fire, tout reste à faire et l’équipe doit se trouver une identité de jeu. L’année dernière, les Golden State Valkyries avaient misé sur leur défense pour se démarquer et accéder aux playoffs dès leur première saison.

De son côté, le Fire devrait adopter un jeu rapide comme l’évoque Sug Sutton. Dans cette jeune équipe du Fire, l’ancienne joueuse des Washington Mystics se place parmi celles qui ont le plus d’expérience. Du haut de ses 27 ans, elle est arrivée en WNBA en 2020. Depuis, elle a effectué de nombreux allers-retours entre les États-Unis et l’Europe. Cette expérience devrait la placer parmi les cadres du Fire.

Alex Sarama allume le Fire de Portland

« J’ai joué à l’étranger et cela m’aide un peu », affirme Sug Sutton. « C’est un jeu qui va vite. C’est quelque chose que j’aime et c’est comme cela que je veux jouer. Tout ce que j’ai appris dans mes différentes équipes, je peux le mettre au service du Fire. Je peux apporter un leadership important à cette équipe. J’ai hâte de voir à quel point je vais progresser dans ce domaine cette saison. »

À Portland, l’entraîneur Alex Sarama adopte une approche particulière. Au lieu de mettre en place des exercices traditionnels, le tacticien met ses joueuses dans des situations qu’elles peuvent rencontrer en cours de match. Par exemple, il leur a demandé de trouver des solutions d’attaque en moins de sept secondes.

« C’est incroyable de voir à quel point notre entraîneur est passionné », souligne Sug Sutton, arrivée lors de la Draft d’expansion. « Cela nous permet d’être encore plus impliquées. Nous nous amusons parce qu’il s’amuse, mais il sait de quoi il parle. Il met beaucoup de cœur à l’ouvrage et cela se répercute sur nous. C’est ce qui va nous permettre de continuer à prendre du plaisir et à mettre cette même énergie lors de nos entraînements. »