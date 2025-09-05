Les Françaises des Valkyries en playoffs et dans l’histoire !

Il ne manquait plus qu'un succès aux Valkyries, et c'est désormais chose faite. Dans une ambiance incandescente, Golden State a arraché la victoire face aux Wings de Dallas (84-80), assurant leur place dans le Top 8 et en playoffs. Jamais, dans les annales de la WNBA, une équipe toute nouvellement créée ne s'était qualifiée pour les phases finales dès sa première saison. Avec 23 victoires pour 18 défaites, la franchise de la Baie est désormais sur les talons du champion en titre le Liberty pour une possible 5e place de la saison régulière !

Janelle Salaün pouvait bien hurler “Let's Go” au micro du Chase Center après le buzzer, cette cinquième victoire consécutive a été acquise de haute lutte par les Valkyries.

Mené rapidement 0-10, Golden State a passé sa soirée à courir après le score et les exploits de Paige Bueckers (27 points, 6 passes décisives, 4 interceptions, 4 rebonds). Les joueuses californiennes comptaient encore 13 longueurs de retard au cœur du troisième quart-temps avant de retrouver de l'allant, notamment grâce à ses Françaises.

Janelle Salaün a été déterminante par son adresse extérieure et termine meilleure marqueuse des siennes avec 19 points à 6/10 au tir. Carla Leite a, elle, apporté une étincelle précieuse en sortie de banc (15 points à 6/8 au tir, 5 passes décisives) avec un +/- de +28. La soeur de Tidjane a notamment égalisé à un peu plus de trois minutes de la fin à 74 partout, avant que sa coéquipière ne donne l'avantage pour de bon aux Valkyries à 2 minutes 26 de la fin.

Veronica Burton et ses sept points dans les 23 dernières secondes ont terminé le travail, pour le plus grand plaisir du “Ballhalla”. “On doit croire en nous-mêmes, qu'est-ce que vous voulez dire par les chances étaient minces ?” souriait Janelle Salaün avant d'exulter de nouveau sous les hourras.

Sixième, les Valkyries vont sans doute devoir être encore un peu patientes pour connaître leur adversaire au premier tour, alors que les Aces, le Dream et le Mercury sont à égalité pour la deuxième place. Golden State a désormais trois matchs à disputer lors de la fin de la saison régulière, dont deux contre le leader, le Lynx, déjà assuré du meilleur bilan pour se préparer à ces playoffs d'ores et déjà historiques.