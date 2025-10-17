Ancien assistant au Paris Basket, Alex Sarama devient coach du Portland Fire

L'an prochain, la WNBA accueillera une nouvelle franchise puisque le Portland Fire va faire son grand retour dans la ligue féminine. Et la direction du club de l'Oregon met en place son organigramme.

Tout juste nommée GM après avoir aidé les Golden State Valkyries à se lancer, la Slovène Vanja Cernivec a ainsi choisi son coach, et il s'agit d'Alex Sarama, un technicien anglais de 30 ans.

Les deux se sont connus à Madrid, il y a quelques années, où ils travaillaient ensemble pour le bureau européen de la NBA. « Pour moi, c'était un génie », explique ainsi Vanja Cernivec auprès d'ESPN. « Il produisait des documents et des rapports, qui me prenaient deux heures, en cinq ou dix minutes. Je me demandais toujours : ‘Comment fonctionne le cerveau de ce gamin ?' Et son obsession était toujours le coaching. Je trouvais qu'il était très courageux d'avoir quitté, à 22 ans, une brillante carrière au siège de la NBA pour devenir entraîneur. »

La « Constraints-Led Approach » à tous les étages

Car en 2020, Alex Sarama a décidé de se lancer dans le coaching, d'abord en Italie, où il a pu travailler sur une méthode, la « Constraints-Led Approach » qui évite les répétitions pour au contraire développer l'adaptation, l'improvisation et la prise de décision. De quoi taper dans l’œil du Paris Basket dès 2022.

L'année suivante, il avait rejoint le staff du Rip City Remix, l'équipe affiliée aux Portland Trail Blazers en G-League, avant de rejoindre le staff de Kenny Atkinson chez les Cavaliers. Désormais, il va pouvoir mettre en place sa méthode comme il l'entend, au plus haut niveau du basket.

« J'ai cette philosophie depuis un certain temps déjà. Et je pense que la possibilité de la mettre en œuvre avec une équipe en expansion est tout à fait unique. Nous aurons l'occasion d'influencer tous les secteurs du club et d'adopter une approche totalement unifiée où tout le monde travaillera en parfaite harmonie » espère-t-il ainsi.