Draft d’expansion WNBA : Carla Leite à Portland, Adja Kane à Toronto !

L’intersaison WNBA est officiellement lancée avec un moment attendu pour les deux nouvelles franchises de la ligue : la Draft d’expansion pour remplir les effectifs des deux nouvelles franchises ! Le Portland Fire et le Toronto Tempo ont ainsi eu le loisir de choisir tour à tour parmi les free agents du marché pour composer leur effectif.

Avec le premier choix, Portland a misé sur Bridget Carleton, privant l’internationale canadienne et native de l’Ontario d’un potentiel retour au pays. L’arrière de 28 ans, brièvement passée par Landerneau durant la période post-Covid, évoluait pour les Minnesota Lynx depuis août 2019.

Deux franchises d’expansion en deux ans pour Carla Leite

Portland a misé sur d’autres joueuses d’expérience dont Maya Caldwell, Emily Engstler, Sug Sutton mais aussi avec la meneuse sophomore française Carla Leite, sélectionnée avec le deuxième choix du Fire !

Après une saison rookie épatante dans la franchise d’expansion des Valkyries de Golden State, arrivées en WNBA la saison dernière, Carla Leite va vivre la même aventure, avec la nouvelle franchise de Portland cette fois.

Dans l’Oregon, avec un défi tout aussi enthousiasmant à relever, elle retrouvera notamment Vanja Cernivec, nouvelle GM du Fire, qui avait œuvré l’an dernier à Golden State en tant que vice-présidente des opérations basket. Elle apportera son agressivité et son intensité après avoir brillé la saison dernière, principalement en sortie de banc (7.2 points, 2 passes décisives en 17 minutes en moyenne sur 37 matchs).

Julie Allemand et Adja Kane associées à Toronto

Avec ses premiers choix, Toronto a pour sa part opté pour la meneuse internationale belge Julie Allemand, joueuse historique de l’Asvel, également passée par Lattes-Montpellier, l’ex intérieure du New York Liberty Nyara Sabally et l’arrière shooteuse du Connecticut Sun Marina Mabrey.

Choisie en début de deuxième tour, l’intérieure française Adja Kane fait également partie de la liste. Ce sera donc une grande première pour l’actuelle joueuse de Landerneau qui avait été sélectionnée à la 38e position de la dernière Draft WNBA par le Liberty, sans jouer par la suite pour la franchise new-yorkaise.

A noter que Marina Mabrey et Bridget Carleton, ont encore la possibilité de décliner l’invitation sauf si Toronto et Portland les désignent comme joueuses « Core », auquel cas les deux parties entreront en négociations exclusives.

Le nouvel accord collectif devrait officiellement être signé ce dimanche. Viendront ensuite les désignations des joueuses « core », qui auront lieu à partir de mardi et l’ouverture de la « Free agency » dans la foulée. Tout va ensuite s’enchaîner très vite, avec une Draft universitaire prévue le 13 avril, le début des camps d’entraînement autour du 19 pour préparer la reprise de la saison, dès le 8 mai.

Le roster de Portland (classé par choix):

Bridget Carleton, Carla Leite, Luisa Geiselsöder, Emily Engstler, Maya Caldwell, Chloe Bibby

Haley Jones, Nyadiew Puoch, Sarah Ashlee Barker, Sug Sutton, Nika Mühl.

Le roster de Toronto :

Julie Allemand, Nyara Sabally, Marina Mabrey, Aaliyah Nye, Alex Held,

Maria Conde, Maria Kliundikova , Adja Kane, Nikolina Milić, Kitija Laksa , Kristy Wallace,