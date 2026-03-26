La Draft d’expansion de la WNBA aura lieu le 3 avril

Maintenant que la nouvelle convention collective a été ratifiée, la WNBA peut préparer sa prochaine saison. La première étape aura lieu le 3 avril, à 21h30 (heure française), avec la Draft d’expansion. Les deux nouvelles équipes, le Toronto Tempo et le Portland Fire, pourront bâtir leur effectif, dans le respect de règles bien précises.

Chaque franchise déjà existante devra soumettre une liste de cinq joueuses qu’elle souhaite protéger. Le Tempo et le Fire pourront ensuite effectuer leurs choix parmi les joueuses non protégées. Cette liste sera établie à partir des effectifs tels qu’ils étaient constitués au dernier jour de la saison régulière 2025.

Petite particularité : une joueuse comptant plus de cinq ans d’expérience et s’apprêtant à devenir « free agent » restera affiliée à son ancien club, mais figurera comme potentielle « free agent ». Si le Fire ou le Tempo la sélectionne, la franchise devra ensuite négocier son nouveau contrat. Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, cette éventuelle re-signature pourra atteindre 1,4 million de dollars, soit le montant du nouveau contrat supermax en WNBA. En revanche, chacune des deux nouvelles franchises ne pourra sélectionner qu’une seule joueuse entrant dans cette catégorie.

Trois événements clés en moins de dix jours

Pour organiser cette Draft, un tirage à pile ou face aura lieu en amont afin de déterminer l’équipe qui disposera du premier choix. Les deux franchises effectueront ensuite leurs sélections à tour de rôle lors de deux tours de six choix, alors que l’équipe ayant obtenu le premier choix sélectionnera en deuxième position lors du deuxième tour.

À noter également qu’une seule joueuse par équipe pourra être sélectionnée. Par exemple, il sera impossible pour le Fire de choisir deux joueuses des Las Vegas Aces.

La Draft d’expansion constitue en tout cas la première grande échéance d’un mois d’avril particulièrement chargé pour la Grande Ligue féminine. Dans la foulée, la « free agency » devrait ouvrir. Si la WNBA n’a pas encore communiqué de date officielle, ESPN indique qu’elle pourrait débuter dès le lendemain de la Draft d’expansion. La Draft WNBA, elle, aura lieu le 12 avril, tandis que la saison devrait débuter le 8 mai prochain.