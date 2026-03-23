Le nouvel accord collectif validé à l’unanimité par les joueuses WNBA

La WNBA tient sa nouvelle convention collective, ou presque. La présidente du syndicat des joueuses, Nneka Ogwumike, a annoncé sur ESPN que les joueuses avaient voté en faveur du nouvel accord conclu avec la ligue.

Selon la WNBPA, plus de 90 % des joueuses ont pris part au scrutin, avec un résultat sans appel : un « oui » unanime. Dans les prochains jours, le texte devra également être approuvé par le « Board of Governors », qui regroupe les propriétaires de la ligue, mais cette validation côté joueuses constitue une étape majeure.

« Ce moment est le résultat d’années de travail et d’une conviction partagée : à mesure que la ligue grandit, les joueuses doivent grandir avec elle », a ainsi réagi le syndicat dans un communiqué. « Trop souvent, les femmes ont été poussées à se contenter de l’opportunité. Nous voyons les choses autrement. »

La WNBA et la WNBPA avaient annoncé vendredi un accord de principe sur ce nouvel accord collectif, très attendu par les joueuses. Parmi les principaux changements figure un nouveau modèle de partage des revenus, une première dans le sport féminin, qui va faire exploser les salaires des basketteuses.

Le salary cap pour la saison 2026 sera ainsi fixé à 7 millions de dollars, avec une progression annuelle liée à la croissance des revenus de la ligue et des franchises. Il pourrait dépasser les 10 millions de dollars d’ici la fin de l’accord. Le texte prévoit aussi une hausse des salaires maximums et minimums, un allongement de la saison régulière à partir de 2027, ainsi que le maintien de l’aide au logement pour les joueuses.

Surtout, cet accord doit permettre à la saison 2026 de débuter comme prévu, le 8 mai prochain.