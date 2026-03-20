Les saisons WNBA allongées avec le nouvel accord collectif ?

Un « salary cap » sérieusement augmenté, une répartition des revenus bien plus favorable pour les joueuses… Le nouvel accord collectif sur lequel se sont entendus la WNBA et le syndicat des joueuses pourrait aussi prévoir de nouvelles dispositions qui changeront le fonctionnement de la ligue féminine. Selon Sportico, le calendrier devrait ainsi s’allonger dans les prochaines années et passer la barre des 50 matchs en saison régulière.

Le média assure que d’après des « sources proches des négociations », le calendrier devrait croître jusqu’à 50, puis 52 rencontres au fil de la durée de cet accord collectif.

Si la durée de ce nouveau CBA n’est pas encore connue, cette prolongation de la saison va dans le sens de l’expansion à venir de la WNBA. L’exercice 2026 verra l’arrivée du Portland Fire et du Toronto Tempo, dans un calendrier de 44 matchs comme l’an passé. Puis de nouvelles franchises vont voir le jour, à Cleveland en 2028, à Detroit en 2029 et à Philadelphie en 2030. Et logiquement, cette expansion va donc entraîner plus de matchs.

Ce nouvel accord collectif, qui doit encore être ratifié, prévoit une explosion des rémunérations avec un nouveau contrat supermax qui passerait d’environ 250 000 dollars à 1.4 million de dollars et un contrat minimum gonflé de 66 000 dollars à 300 000 dollars. Ce CBA est annoncé comme celui qui va « changer la donne » pour la WNBA et ses joueuses. Même s’il signifiera aussi un calendrier plus rempli, et qu’il posera de nouvelles questions d’organisation concernant les saisons en Europe ou en Asie, ou encore les fenêtres internationales.