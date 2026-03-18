WNBA : la ligue et le syndicat des joueuses ont trouvé un accord !

Après des mois de bras de fer plutôt intenses, la WNBA et le syndicat des joueuses ont fini par parvenir à s’entendre sur les bases d’un nouvel accord collectif, au moins de manière verbale ! Un cap majeur, même si l’accord doit encore être finalisé juridiquement avant d’être officiellement ratifié par les deux camps.

Ces derniers jours, les deux camps ont multiplié les réunions à New York, avec plusieurs sessions à rallonge pour tenter de débloquer l’avenir de la ligue féminine. Au cœur des discussions : le partage des revenus, la prise en charge du logement des joueuses, mais également la structure salariale du futur accord.

« Cet accord va changer la donne, et vous en découvrirez bientôt tous les détails. Il permettra de mettre en place un système où chacun obtiendra exactement ce qu’il mérite, et même plus, tant sur le terrain qu’en dehors », a ainsi expliqué Breanna Stewart à la sortie de l’ultime réunion.

Cet accord verbal permet aussi à la WNBA d’avancer sur son calendrier, alors que la ligue avait besoin de trouver un terrain d’entente rapidement afin de pouvoir lancer la free agency, la Draft et le processus lié à l’expansion.

Reste désormais à transformer cette entente de principe en document définitif, les propriétaires et les joueuses devant désormais voter pour ratifier le texte négocié. Mais après des mois de tensions, tout le monde entrevoit désormais le bout du tunnel et, sauf catastrophe de dernière minute, il y aura donc bien une saison 2026 en WNBA. Une excellente nouvelle pour la ligue et ses joueuses, alors que le basket féminin bat des records de popularité.