Napheesa Collier ne veut plus parler à Cathy Engelbert

Mardi, Napheesa Collier chargeait violemment la « commissionner » de la WNBA, Cathy Engelbert. La joueuse des Lynx avait notamment révélé que la dirigeante de la Grande Ligue féminine pensait que celles qui se plaignent des arbitres étaient « des perdantes » ou que les joueuses « devraient être à genoux » afin de la remercier pour l’accord de diffusion TV qu’elle avait négocié. Un accord de deux milliards de dollars sur les onze prochaines années.

Après cette sortie, l’intérieure de Minnesota avait contacté Cathy Engelbert pour lui dire qu’elle était ouverte à un nouvel échange, dans la prochains jours, pour discuter de l’avenir de la Ligue. Pour rappel, le syndicat des joueuses et la WNBA ont jusqu’au 31 octobre pour se mettre d’accord sur une nouvelle convention collective et vu la tension qui règne entre les deux camps, le « lockout » se rapproche de plus en plus.

Toutefois, cet échange ne devrait pas avoir lieu suite à la conférence de presse de Cathy Engelbert en amont du Game 1 des Finals WNBA entre le Mercury et les Aces. La dirigeante de la Ligue s'est défendue en expliquant qu’il y avait eu plusieurs inexactitudes dans le discours de Napheesa Collier. Elle a notamment nié avoir dit que si Caitlin Clark gagnait 16 millions de dollars par an, c’était, en grande partie, grâce à la WNBA.

Les deux camps proches du point de non-retour ?

Une réponse qui n’a pas plu à la principale intéressée, qui a décidé d’annuler sa proposition de rendez-vous !

ESPN révèle ainsi que cette sortie a rendu la relation entre Napheesa Collier et Cathy Engelbert « quasiment irréparable ». Toutefois, un porte-parole de la WNBA a déclaré que la MVP du dernier All-Star Game n'avait pas encore officiellement communiqué sa décision.

Une rétractation qui tend encore un peu plus la relation entre les joueuses et la WNBA puisque la sortie de la star des Lynx a été soutenue par de nombreuses têtes d’affiche de la Ligue telles que Caitlin Clark, Nneka Ogwumike ou encore Angel Reese.

Cathy Engelbert avait, de son côté, annoncé qu’elle allait essayer de réparer sa relation avec les joueuses, mais après sa dernière conférence de presse, les tensions semblent plus importantes que jamais, ce qui va rendre les prochaines négociations autour de la future convention collective encore plus compliquées…