Malgré les critiques, Cathy Engelbert n’a pas l’intention de démissionner

Comme en NBA, le début des Finals WNBA est l'occasion pour la commissionner, Cathy Engelbert, de faire un point des dossiers face à la presse. Un exercice particulièrement délicat suite à la charge de Napheesa Collier…

« Je n'ai pas fait ces commentaires » a répondu la patronne de la ligue féminine au sujet des propos rapportés par la superstar des Lynx, notamment sur Caitlin Clark. « Il y a beaucoup d'inexactitudes qui circulent sur les réseaux sociaux et dans tous ces articles. J'ai beaucoup de respect pour les joueuses. Il y a beaucoup d'émotion et de passion en ce moment dans le cadre des négociations collectives … Évidemment, ça me fait mal au cœur. »

Les deux camps sont ainsi très loin d'un accord dans le cadre du nouvel accord collectif… alors que Cathy Engelbert et les dirigeants de la WNBA doivent rencontrer le syndicat des joueuses, dont Napheesa Collier est vice-présidente, la semaine prochaine. Des retrouvailles qui s'annoncent donc particulièrement tendues.

Rétablir la confiance

« Les joueuses sont au cœur de tout ce que nous faisons. J'ai été attristée d'apprendre que certaines joueuses ont le sentiment que la ligue et moi-même ne nous soucions pas d'elles et ne les écoutons pas. Si les joueuses de la WNBA ne se sentent pas appréciées et valorisées par la ligue, alors nous devons faire mieux, et je dois faire mieux. »

Alors que Napheesa Collier, soutenue par une grosse partie des stars WNBA, a quand même expliqué que la ligue féminine avait les « pires dirigeants au monde », Cathy Engelbert assure que tout n'est pas cassé.

« Je suis convaincue que nous pouvons rétablir la confiance. Je ferai tout mon possible pour cela. Personne ne devrait jamais douter de l'importance que j'accorde à cette ligue, à ce sport et à chaque joueuse WNBA. »

En tout cas, la commissionner assure qu'elle ne démissionnera pas à un moment si important pour la ligue. « Je n'ai jamais été du genre à abandonner… je n'ai jamais reculé devant les situations difficiles » conclut-elle.