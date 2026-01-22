Toujours sans accord avec les joueuses, la WNBA annonce les dates de sa prochaine saison

C’est dans un flou total que la WNBA a annoncé mercredi les grandes dates de la saison 2026. La ligue et le syndicat des joueuses n’ont toujours pas trouvé de terrain d’entente autour du nouvel accord collectif et la répartition des revenus, que les joueuses espèrent plus à leur avantage. Malgré l’incertitude, et alors que la « free agency » a été gelée, le calendrier a été dévoilé, avec un coup d’envoi prévu le 8 mai prochain. Chaque équipe doit jouer 44 matchs pour ce qui sera la 30e saison de l’histoire de la ligue féminine.

Le nombre de rencontres reste inchangé par rapport à la saison 2025 malgré les débuts de deux nouvelles franchise, le Toronto Tempo et le Portland Fire, notamment à cause de la Coupe du monde féminine.

Celle-ci aura lieu l’été prochain et contraindra la WNBA à se mettre sur pause pendant deux semaines et demi, du 31 août au 16 septembre. Ce nouvel exercice débutera par trois rencontres le vendredi 8 mai, dont une double affiche inaugurale Sun – Liberty et Mystics – Tempo. Le lendemain verra une revanche de la dernière finale entre Phoenix et Las Vegas, un affrontement entre les deux nouvelles stars de la ligue, Caitlin Clark (Indiana Fever) et Paige Bueckers (Dallas Wings) et le premier match officiel de l’histoire du Fire, à Chicago.

Les playoffs, 11 jours après la reprise post-Coupe du monde

Les camps d’entraînement débuteront le 19 avril, six jours après la Draft. Parmi les autres dates marquantes, la Commissioner’s Cup se déroulera sur le mois de juin avec une finale le 30 juin, alors que le All-Star Game, qui doit se disputer à Chicago, aura lieu le 25 juillet. Les playoffs débuteront, eux, le 27 septembre. Tout du moins en théorie, même s’il est impossible à cette heure de savoir si la saison va réellement avoir lieu, et si oui à partir de quand.

« Publier le calendrier 2026 est une étape clé dans la préparation de cette 30e saison et permet aux équipes, aux partenaires, aux diffuseurs et aux supporters de commencer à planifier la saison à venir » a expliqué un porte-parole de la WNBA à l’Associated Press.

Parmi les spécificités de ce calendrier, le Connecticut Sun de l’entraîneur français Rachid Meziane jouera deux de ses matchs à Hartford et un à Boston, deux lieux envisagés comme le futur domicile de la franchise, toujours en vente. Toronto jouera pour sa part deux rencontres à Montréal et Vancouver.