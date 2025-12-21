Le propriétaire des Rockets en discussion pour transformer le Connecticut Sun en Houston Comets ?

Houston pourrait bientôt retrouver une franchise WNBA. Selon les informations d’ESPN, le propriétaire des Rockets, Tilman Fertitta, est engagé dans des discussions poussées avec le Connecticut Sun autour d’un éventuel rachat… avec, en toile de fond, une relocalisation au Texas.

Les échanges sont décrits comme « positifs » et Tilman Fertitta aurait revu son offre à la hausse, à un niveau désormais susceptible de convaincre le Sun. Pour autant, rien n’est bouclé : aucune clause d’exclusivité pour négocier n’a été signée et aucune décision n’a encore été arrêtée sur l’avenir de la franchise.

La WNBA n’a jamais caché son intérêt pour un retour à Houston. Lors de l’annonce de l’expansion à trois équipes en juin, la commissionner Cathy Engelbert avait même cité Houston et Tilman Fertitta comme les « prochains sur la liste ». Un signal fort, à l’heure où la ligue multiplie les franchises adossées à des propriétaires NBA.

Houston plutôt que Boston ?

Propriété de la tribu Mohegan depuis 2003 (le club avait alors quitté Orlando), le Sun explore des options d’investissement depuis plus d’un an. Houston faisait partie des candidats au rachat, avec une offre montée à 250 millions de dollars, équivalente aux droits d’expansion payés récemment par Cleveland, Detroit et Philadelphie.

Début juillet, un accord record à 325 millions avec un groupe mené par Steve Pagliuca (et une relocation vers Boston) a toutefois été stoppé net par la WNBA, qui rappelle que les relocalisations relèvent du comité directeur de la ligue et que Boston n’a pas la priorité face aux marchés déjà passés par le processus d’expansion.

Dans ce dossier, le calendrier pèse : l’objectif est en effet de trancher avant la free agency, alors que les négociations d’une nouvelle convention collective se poursuivent, avec une deadline fixée au 9 janvier. Et à Houston, l’histoire appelle : les mythiques Comets, quadruples championnes (1997-2000), restent une référence de la WNBA.