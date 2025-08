Imbroglio autour du déménagement du Connecticut Sun à Boston

C'est ce que l'on pourrait appeler un coup de pression diplomatique opéré par Steve Pagliuca. Le propriétaire minoritaire des Celtics à la tête de PagsGroup, qui a fait une offre pour racheter le Connecticut Sun et le réimplanter à Boston, s'est fendu d'un communiqué dimanche pour faire le point sur la situation. PagsGroup explique que la vente n'a pour le moment pas eu lieu, faute d'avoir encore obtenu l'approbation de la WNBA. Le processus est classique, la communication un peu moins, les investisseurs du Massachusetts insistant sur le blocage de cette vente tant que la ligue n'a pas donné son aval.

“Notre offre est sujette à l’obtention des approbations requises par la ligue, comme c’est le cas pour toutes les transactions de ce genre“, rappelle Pagliuca. “Cette approbation n’a pas été obtenue jusqu’à présent, et nous ne pouvons pas procéder à la vente sans elle. Nous respecterons, coopérerons et respecterons toutes les règles et décisions de la ligue sur ces questions.”

La WNBA pas chaude pour le déménagement à Boston ?

Cette déclaration fait écho aux informations révélées par le Boston Globe ces dernières heures. Alors que la WNBA avait rappelé samedi que les déménagements de franchise étaient réalisées de sa propre initiative et non par les franchises elles-mêmes, le quotidien de Boston jette le doute sur les intentions de la ligue concernant le Sun. Une source assure que la WNBA verrait d'un meilleur œil la vente à un investisseur issu du Connecticut et que l'option d'une franchise à Boston fasse plutôt l'objet d'une future expansion. La ligue féminine nord-américaine a ajouté dans son communiqué samedi qu'outre les cinq futures franchises qui vont voir le jour ces prochaines saisons, “neuf villes additionnelles se sont aussi positionnées pour des équipes WNBA et restent à l'étude“. Parmi celles-ci, “aucun groupe de Boston n'a postulé pour une équipe à ce moment-là“, et les neuf candidats déclarés à l'expansion “ont la priorité sur Boston” pour de futurs projets de franchise.

Cela repousserait une éventuelle équipe à Boston à 2033 minimum, loin des desseins de PagsGroup et de Pagliuca, qui avait déjà vu son offre pour racheter les Celtics cette année se faire damer le pion par celle de William Chisholm. “Le cœur de notre proposition est de permettre au Sun de jouer dans des salles de plus grande capacité en Nouvelle-Angleterre” évoque le communiqué de PagsGroup. “Nous pensons que notre offre record (325 millions de dollars, et la construction d'un centre d'entraînement pour 100 millions de dollars supplémentaires, ndlr) et notre engagement profond à développer la WNBA dans la région des fans de basket-ball les plus passionnés du pays bénéficieront de manière significative à la ligue, à l’équipe et à tous ses fans.”

Steve Pagliuca peut au moins compter sur le soutien d'une partie du Sun lui-même. “Si cela ne tenait qu'à moi, nous pourrions déménager ici” expliquait la joueuse de Connecticut Saniya Rivers avant le match entre son équipe et le Fever qui s'était tenu au TD Garden de Boston cette saison. “C'est une super ville, la nourriture y est super, les magasins aussi, j'adore faire du shopping. Etre capable de venir dans la ville voisine du Sun et jouer ici, je crois que cela ferait beaucoup pour le basket féminin globalement, faire du bruit ici et amener les gens à s'intéresser au basket féminin.”

L'ancien propriétaire des Bucks a bien fait une offre

“Je sais que la manière la plus rapide d'obtenir une équipe à Boston, c'est que le Sun déménage à Boston, et je ne veux pas attendre” insiste pour sa part la gouverneure du Massachusetts Maura Healey au Boston Globe. “Je ne veux pas que Boston ou la Nouvelle-Angleterre attende aussi longtemps. Nous avons des fans incroyablement enthousiastes et énergiques ici qui veulent voir une équipe féminine à Boston. Pour moi, cela me paraît être dans le meilleur intérêt de tout le monde.”

La tribu amérindienne des Mohégans, propriétaire du Sun, avait bénéficié d'une période d'exclusivité de négociations avec PagsGroup, mais celle-ci a pris fin sans accord définitif. Et un autre rebondissement pourrait repousser, voire faire capoter la vente aux investisseurs de Boston. Le journal local le Hartford Courant a confirmé dimanche que l'ancien propriétaire des Bucks, Marc Lasry, s'est bien positionné pour le rachat du Sun. Cette offre dépasserait également les 300 millions de dollars, avec un nouveau centre d'entraînement flambant neuf et des matchs désormais disputés à Hartford, autre ville du Connecticut. La capitale de l’État et sa PeoplesBank Arena fraîchement rénovée offrirait au Sun un nouveau décor, dans une ville dix fois plus peuplée qu'Uncasville, l'actuel domicile de la franchise entraînée par le Français Rachid Meziane.