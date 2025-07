Marc Lasry, ancien propriétaire des Bucks, intéressé par le Connecticut Sun ?

On sait depuis mai que le Connecticut Sun est en vente, la banque Allen & Company ayant été engagée par les propriétaires de la franchise afin de chercher des investisseurs. Plus de deux mois après, des acheteurs potentiels ont-ils émergé ? Oui, si on suit Sportico, le même média qui avait annoncé la nouvelle de la vente d'ailleurs.

Marc Lasry serait en effet intéressé par le rachat de la franchise de WNBA, estimée à 180 millions de dollars d'après nos confrères.

Une somme qui ne devrait pas poser de problème pour l'ancien propriétaire des Bucks puisque, en effet, en 2023, le milliardaire américain d'origine marocaine avait cédé ses parts (25%) de la franchise championne NBA en 2021 valorisée à 3.5 milliards de dollars. De quoi lui permettre d'empocher 875 millions de dollars.

Vers un changement de salle ?

Il faut rappeler que le Connecticut Sun, qui appartient depuis 2003 à la tribu amérindienne des Mohégans, vit actuellement une période mouvementée, avec un nouveau groupe, un nouveau coach (le Français Rachid Meziane) et surtout des signes de mécontentement venant des joueuses, qui aimeraient évoluer dans un centre d'entraînement plus moderne, et non dans la salle d'une université, alors que la franchise n'a pas lancé de plan de construction, contrairement à d'autres équipes.

De plus, il reste un grand sujet à régler : un possible déménagement. Le Connecticut reste un petit marché et l'idée de partir à Boston, qui n'est pas loin, est parfois évoquée.

Enfin, le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, veut conserver le Sun dans l’État et, en évoquant le possible rachat par un « ancien propriétaire d'une équipe NBA » (Marc Lasry donc ?), a parlé de plusieurs matches joués à la PeoplesBank Arena de Hartford, rénovée en ce moment, dans le futur. Pour l'instant, les joueuses du Sun évoluent dans la Mohegan Sun Arena à Uncasville.