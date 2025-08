Le Connecticut Sun va bien déménager, direction Boston !

Voici un nouvel épisode de la folie des grandeurs qui est en train de s'emparer de la WNBA ! Alors que la franchise WNBA du Connecticut Sun était officiellement en vente depuis trois mois, plusieurs groupes d'investisseurs s'étaient renseignés pour racheter la franchise du Connecticut Sun, dont l'ancien propriétaire des Bucks Marc Lasry. Ce dernier semblait intéressé pour se positionner autour d'une offre de rachat environnant les 180 millions de dollars.

Quelques jours plus tard, on apprend finalement que c'est le propriétaire minoritaire des Celtics Steve Pagliuca accompagné par un pool d'investisseurs qui a raflé la mise… pour près du double ! La transaction atteindrait en effet les 325 millions de dollars, un record pour une franchise de la ligue féminine américaine, dans l'attente de la validation de la transaction par la direction de la ligue et l'ensemble des “gouverneurs” (propriétaires ?).

Un nouveau centre d'entraînement à 100 millions de dollars

Mais ce n'est pas tout ! Un projet de relocation du Connecticut Sun serait également dans les cartons, direction Boston ! Là encore, la direction de la WNBA doit encore valider l'idée. Celle-ci fait en tout cas sens car elle permettra à la franchise de bénéficier d'une meilleure exposition, à moins de deux heures de route d'Uncasville, où elle se trouve actuellement. Ces dernières années, le Sun a d'ailleurs déjà délocalisé deux matchs au TD Garden, dont le dernier a eu lieu il y a à peine plus de deux semaines, face à l'Indiana Fever de Caitlin Clark.

Si tout est validé, le Connecticut Sun serait toutefois assuré de jouer une saison supplémentaire à Uncasville avant de déménager à l'horizon 2027 à Boston, où un nouveau centre d'entraînement financé par Steve Pagliuca à hauteur de 100 millions de dollars, attendra l'équipe. Alors que la ligue connaît une explosion de ses revenus, la direction du Sun n'avait pas jugé bon de revoir ses installations, sans doute consciente que l'aventure du Sun dans le Connecticut allait prendre fin.

Cinq nouvelles franchises WNBA arrivent !

Pour rappel, le Sun appartient à la tribu amérindienne des Mohégans qui est également propriétaire du casino d'Uncasville. En 2003, la franchise avait déménagé d'Orlando vers le Connecticut pour la somme de 10 millions de dollars. Même si l'équipe coachée par le technicien français Rachid Méziane connaît une saison très difficile, à la dernière place du classement avec 5 victoires pour 21 défaites, le Sun fait partie des formations qui ont connu le plus de succès ces 22 dernières années, avec 16 participations aux playoffs, dont six consécutives en demi-finale, de 2019 à 2024, mais également quatre revers en finale WNBA (2004, 2005, 2019, 2022). Le Connecticut Sun a également été la première franchise à être dirigée par un propriétaire non issu de la NBA, mais aussi la première à réaliser des bénéfices en WNBA.

En marge de ce rachat, la WNBA a déjà annoncé l'expansion de cinq nouvelles équipes pour sa ligue, avec les arrivées de Portland et Toronto en 2026, Cleveland en 2028, Detroit en 2029 et Philadelphie en 2030, chacune de ces franchises ayant payé un droit d'entrée à hauteur de 250 millions de dollars.