La WNBA et le syndicat des joueuses foncent vers un lockout !

La WNBA et le syndicat des joueuses n’ont pas réussi à s’entendre avant la date butoir de vendredi soir. Un échec attendu, tant les positions restent éloignées, mais qui ne signifie pas la fin des discussions. Les deux camps continuent de négocier autour de ce qui pourrait devenir la convention collective la plus importante de l’histoire du sport féminin professionnel.

L’enjeu est en effet colossal, puisque la WNBA connaît une croissance sans précédent en termes d’audience, de sponsoring et de visibilité. A ce titre, les joueuses estiment que leurs salaires et leurs conditions de travail ne reflètent pas leur valeur réelle, avec des salaires de quelques centaines de milliers de dollars pour les meilleures d’entre elles.

Les joueuses ne transigent pas sur l’augmentation des salaires

“Malgré notre volonté clairement affichée de faire des compromis afin de parvenir à un accord, la WNBA et ses équipes n’ont pas su venir à la table des négociations avec le même esprit ni le même sérieux” a réagi le syndicat des joueuses. “Au contraire, elles ont continué à sous-évaluer la contribution des joueuses, à balayer leurs préoccupations et à faire traîner les discussions. Face aux actions de la ligue et des équipes, les joueuses restent déterminées, sans crainte et inébranlables dans leur engagement à faire tout ce qui est nécessaire pour obtenir une nouvelle convention collective véritablement transformationnelle. Qu’il n’y ait aucune ambiguïté : l’égalité salariale n’est pas optionnelle, et le progrès se fait attendre depuis bien trop longtemps. Nous exhortons la ligue et ses équipes à être à la hauteur de ce moment. Les joueuses l’ont déjà été et continueront de l’être.”

Avec l’expiration officielle de la convention collective, la WNBA a proposé un moratoire sur le début de la free agency. Une mesure logique puisque quasiment toutes les joueuses sont “free agent”. Impossible, dans ces conditions, d’imaginer des signatures de contrats sur la base d’un accord obsolète.

Pour l’instant, les conditions de l’ancienne convention collective (CBA) restent en vigueur grâce au principe du statu quo. Mais la pression monte, et le risque d’un lockout — même s’il reste théorique — existe bel et bien.

Explosion en vue du salary cap

“Alors que la ligue traverse une période charnière marquée par une popularité et une croissance sans précédent, nous reconnaissons l’importance de capitaliser sur cet élan” assure la WNBA. “Notre priorité est de parvenir à un accord qui augmente significativement les salaires des joueuses, améliore l’expérience globale des joueuses et soutienne la croissance à long terme de la ligue, pour les générations actuelles et futures de joueuses et de fans.”

Selon ESPN, la WNBA propose que le salary cap soit fixé à 5 millions de dollars lors de la première saison de l’accord collectif, avec une évolution en fonction de la croissance des recettes. À titre de comparaison, en 2025, le salary cap était de 1,5 million de dollars.

Pour sa part, le syndicat des joueuses proposerait un salary cap supérieur à 10 millions de dollars, dans un système où les joueuses recevraient environ 30 % des revenus bruts.