La WNBA et le syndicat des joueuses s’accordent 40 nouveaux jours de négociations

La WNBA et le syndicat des joueuses (WNBPA) ont gagné un peu de temps. Les deux parties ont en effet annoncé, dans la nuit de dimanche à lundi, avoir de nouveau prolongé leur fenêtre de négociations pour trouver un accord au sujet de la nouvelle convention collective (CBA), se donnant jusqu’au 9 janvier pour finaliser un compromis.

Cette rallonge reste toutefois très fragile : la ligue et le syndicat peuvent y mettre fin avec un simple préavis de 48 heures. Elle a été arrachée juste avant l’échéance fixée à 23h59, heure de la côte Est. Le syndicat militait pour six semaines supplémentaires, quand la ligue ne voulait accorder qu’une vingtaine de jours. « Nous attendons des avancées substantielles de la ligue dans ce laps de temps », a prévenu la WNBPA.

Sur le fond, les positions restent assez éloignées, en particulier sur la structure salariale et le partage des revenus. La WNBA a pourtant mis sur la table une forte hausse des salaires, avec un plafond à plus de 1,1 million de dollars pour les mieux payées et un minimum à plus de 220 000 dollars (contre 66 079 dollars de minimum et 249 244 dollars de maximum en 2025). Mais les joueuses jugent que l’offre ne garantit pas une croissance suffisante du salary cap en fonction des revenus, contrairement au système NBA.

La WNBPA refuse que le plafond soit fixé de manière « arbitraire » avec une hausse fixe, comme aujourd’hui, alors que la ligue connaît une croissance spectaculaire. Les joueuses réclament aussi des standards minimums pour les installations, les vols en avions privés, ainsi qu’un meilleur accompagnement en matière de retraite et de maternité.

En toile de fond, la ligue veut de son côté continuer à convaincre les propriétaires d’investir alors que la WNBA commence seulement à entrevoir la rentabilité après des années de pertes.

Ce nouveau délai doit permettre de transformer l’engouement actuel (audiences en hausse, affluence record, explosion médiatique…) en un accord durable. À défaut, le début de la prochaine saison pourrait donc être perturbé.