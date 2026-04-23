Caitlin Clark ne veut plus s’épuiser à remonter le ballon

Comment mieux prendre soin de Caitlin Clark cette saison ? La question est au cœur des esprits du Fever d’Indiana depuis le début du camp d’entraînement. Le joyau brut de l’équipe n’a pu régaler que pendant 13 matchs la saison dernière avant de passer par sept mois de rééducation, pour soigner une blessure à l’aine et à la cheville.

Le Fever essaie donc de se préparer au mieux à l’aube de ce nouvel exercice pour éviter un nouveau contre-coup. Parmi les options que la formation de Stephanie White devrait choisir, il y a la remontée du ballon, qui devrait être confiée à une autre joueuse pour lui éviter des efforts « inutiles ».

« C’est épuisant de remonter le ballon sous pression à chaque fois », a déclaré Caitlin Clark. « Nous devons donc absolument trouver quelqu’un qui puisse prendre un peu le relais et me permettre de souffler un peu ».

Kelsey Mitchell et Raven Johnson à la rescousse

La première option se nomme Kelsey Mitchell, qui ferait parfaitement l’affaire avec son expérience et sa qualité de dribbles. La deuxième devrait être la rookie Raven Johnson, draftée en 10e position et qui arrive de South Carolina, avec également Aliyah Boston qui peut s’avérer précieuse pour aider à remonter le ballon. Une grosse mission pour une rookie mais Stephanie White a bon espoir de la voir remplir également ce rôle.

« Elle peut soulager un peu la pression qui pèse sur Caitlin, qui doit remonter le ballon », a glissé la coach d’Indiana. « Regardez comment les équipes la marquent : sur toute la longueur du terrain, tout le temps. Encore une fois, comment trouver des moyens de la faire reposer sur le terrain ? Il faut que quelqu’un d’autre remonte le ballon, lance l’attaque, puis fasse entrer Caitlin en action ».

«Flash Clark» sera toujours prête

Pour apprendre plus vite, Raven Johnson a pu profter des précieux conseils de sa coéquipière, à qui elle a pu poser « un millier de questions » depuis son arrivée. Et puis Caitlin Clark ne va pas non plus abandonner toutes ses prérogatives. Au-delà d’être une machine à scorer de loin, elle reste également une meneuse de jeu avec une excellente vision de jeu et une qualité de passe d’élite, notamment pour lancer des contre-attaques éclair.

« Je suis la meilleure joueuse de transition de la ligue », a rappelé Caitlin Clark. «C’est là que je m’épanouis. Tout le monde sait que c’est mon jeu. Donc, récupérer le ballon sur un rebond en transition, c’est probablement là que je serai celle qui a le ballon en main, plus que tout. Je pense donc qu’il y a beaucoup de choses différentes qui peuvent nous donner des options variées et nous rendre plus difficiles à défendre ».

Des options qui serviront aussi à préserver sa santé, et c’est aussi ce qui rendra le Fever meilleur, en lui permettant de rester sur le terrain aussi longtemps que possible.