Caitlin Clark a tiré les leçons de sa saison 2025 minée par les blessures

De Caitlin Clark à Napheesa Collier, en passant par Breanna Stewart, les blessures de plusieurs têtes d’affiche ont sans doute constitué le principal point noir de la dernière saison WNBA. Pour Caitlin Clark, le constat a été encore plus cruel : véritable phénomène, elle remplissait les salles partout dans le pays avant qu’une blessure à l’aine, puis à la cheville, ne mette un terme à sa saison après seulement 13 matchs.

Depuis, la superstar du Fever est passée par huit mois de rééducation, avant de retrouver les parquets le mois dernier à l’occasion de la campagne de qualification de Team USA pour la Coupe du monde. La voilà désormais de retour au camp d’entraînement, lancé hier à Indianapolis, avec l’ambition de repartir sur des bases solides.

Cette longue période loin des terrains a laissé des traces, mais Caitlin Clark compte désormais s’en servir pour revenir plus forte. Cela passe avant tout par un gros travail physique pour mieux tenir sur la durée.

« À ce stade de la saison, prendre soin de mon corps est probablement la chose la plus importante. Que ce soit la récupération, les soins avant d’entrer sur le terrain, peu importe… Ce sont ce genre de détails qui comptent », explique-t-elle, en reconnaissant ne pas avoir toujours été irréprochable dans ce domaine. « Quand on est jeune, on attrape ses chaussures et on se dit simplement : ‘Allons sur le terrain, laçons-les et jouons.’ Mais ce n’est évidemment pas comme ça qu’on construit une longue carrière. »

Redevenir la leader de l’équipe sur le terrain

Pendant sa convalescence, Caitlin Clark a dû changer de rôle. Privée de son influence sur le parquet, elle a appris autrement, au plus près de sa coach Stephanie White, depuis le banc. Elle est aussi devenue la première supportrice du Fever, auteur d’une très belle saison conclue par une place en demi-finales de playoffs malgré son absence. Sa mission est désormais claire : redevenir la joueuse qu’elle était avant ses blessures.

Pour l’avoir observée lors du dernier rassemblement de Team USA, sa coéquipière Aliyah Boston comme sa coach Stephanie White ne semblent guère inquiètes.

« Caitlin reste Caitlin », sourit Aliyah Boston. « Oui, elle a été blessée, mais quand nous étions ensemble avec Team USA, elle était de nouveau elle-même. Ça m’a rendue si heureuse, parce qu’être blessée, c’est dur, et manquer toute une saison l’est encore plus. La voir revenir, tourner la page et être prête à repartir… c’est tout elle. »

Stephanie White insiste, elle, sur l’importance de retrouver le plaisir de jouer après une si longue absence. Sur le plan basket, les cinq matchs disputés avec Team USA lors de la phase de qualification à la Coupe du monde sont en tout cas très encourageants : Caitlin Clark y a compilé 11.6 points et 6.4 passes décisives de moyenne, sans forcer, avec notamment une première sortie à 17 points, à 4/5 à 3-points, et 12 passes décisives.

« J’ai trouvé que son rythme était vraiment bon. Je pense qu’elle n’a pas essayé d’en faire trop. Elle a laissé le jeu venir à elle. Elle a très bien retrouvé ses repères en matière de temps, d’espace et de rythme. Son timing paraissait vraiment juste. C’est difficile de simuler ça quand on ne joue pas », souligne la coach du Fever.

Le premier match de présaison d’Indiana aura lieu ce samedi, au Barclays Center, face au New York Liberty. Ce sera le premier pas du retour de Caitlin Clark dans la lumière.