Après huit mois d’arrêt, Caitlin Clark réussit ses débuts avec Team USA

L’équipe féminine de Team USA a largement dominé le Sénégal (110-46) pour son entrée en lice dans le tournoi qualificatif de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre qui a vu Caitlin Clark effectuer son retour sur les parquets.

Éloignée des terrains depuis juillet à cause d’une blessure à l’aine puis à la cheville, la star du Fever a démarré la rencontre, sa première avec la sélection US seniors, sur le banc avant de passer 20 minutes sur le terrain et de terminer avec 17 points à 4/5 au tir, tous pris derrière la ligne à 3-points.

« J’étais vraiment impatiente », avoue Caitlin Clark. « Je me préparais pour ça depuis un moment et j’en avais marre d’encourager tout le monde depuis le banc. Ces blessures m’ont permis d’en apprendre beaucoup sur moi, mais ce n’est rien de comparable avec le fait de s’amuser avec un groupe si talentueux. »

Outre cette réussite au tir, Caitlin Clark a également brillé à la distribution avec ses 12 passes décisives pour seulement deux ballons perdus. La meneuse a pu profiter des espaces laissés par la défense sénégalaise pour facilement trouver ses coéquipières ouvertes que ce soit à 3-points ou à l’intérieur.

Alignée avec Paige Bueckers et Angel Reese

« Elle apporte du dynamisme à l’attaque, cela va sans dire », souligne la nouvelle coach de Team USA, Kara Lawson. « En plus d’être une scoreuse dynamique, c’est aussi une créatrice qui bouge très vite. Elle a bien su alterner entre la création et le scoring et elle a semblé vraiment à l’aise sur le terrain. »

Déjà qualifiée pour la Coupe du Monde, Kara Lawson profite de ces matchs pour tester ses joueuses dans différentes configurations. Pour cela, la technicienne a adopté deux cinq qu’elle mettait sur le terrain pendant cinq minutes avant d’effectuer une rotation complète.

En seconde période, Caitlin Clark a ainsi pu évoluer avec Angel Reese, mais aussi la numéro 1 de la Draft 2025 Paige Bueckers, qui effectuait, elle aussi, ses grands débuts avec Team USA.

« Le cinq de départ est amené à changer tout comme les rotations », explique la tacticienne. « En tant que coach, je suis en phase de recherche. Je cherche à créer de l’alchimie et à voir les meilleures combinaisons. »