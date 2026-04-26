Le style Gabby Williams collait parfaitement avec l’ADN des Valkyries

Accueillie en grande pompe au Chase Center avant la première rencontre de présaison de sa nouvelle équipe, remportée 78-76 face au Seattle Storm de Dominique Malonga, Gabby Williams prend ses marques au sein de son nouvel environnement.

Après avoir remporté l’Euroligue avec Iliana Rupert (également ménagée cette nuit, tout comme Janelle Salaün) sous le maillot du Fernerbahçe, la meneuse tricolore a expliqué les raisons de son choix de signer un contrat de trois ans avec les Valkyries, mettant fin à une aventure de quatre saisons avec Seattle.

« Trois facteurs clés ont motivé ma décision : Où vais-je gagner ? Où vais-je m’intégrer à une culture de la victoire ? Même s’il s’agit d’une équipe récente, je ressens la compétitivité et la volonté de gagner… Ensuite, pour moi, il y avait l’identité vue de l’extérieur… Pour avoir vu de l’extérieur à quoi ressemblait cette équipe, c’était quelque chose dont j’avais vraiment, vraiment besoin en ce moment ».

Un style «à l’européenne»

En seulement un an, la franchise de Golden State a réussi l’exploit de se qualifier pour les playoffs. Surtout, l’équipe de Natalie Nakase a su insuffler une identité forte à son équipe, bâtie sur l’intensité défensive, l’agressivité en défense et le partage en attaque. Des valeurs qui collaient parfaitement avec le jeu de Gabby Williams, qui avait été impressionnée par la débauche d’énergie des Valkyries la saison dernière.

« Où dois-je aller pour repousser mes limites en tant que joueuse ? Faire partie d’un groupe comme celui-ci va m’aider à y parvenir », a-t-elle ajouté. « Ce que je peux apporter, c’est en défense. Je peux beaucoup apporter à notre jeu de transition, et apporter ma contribution en allant dans la peinture et à la création. La façon dont fonctionne le cerveau de la franchise correspond à la façon dont fonctionne le mien. J’ai eu l’impression que c’était un système dans lequel je m’épanouirais. C’est un peu à l’européenne, très tactique, le ballon circule, tout le monde participe. C’est le genre de basket que je veux pratiquer ».

Le choix de Gabby Williams ne peut que réjouir Natalie Nakase, alors que la meneuse était également courtisée par les Las Vegas Aces et les Minnesota Lynx. La coach de Golden State avait même débouché une bouteille pour fêter ça dès leur dernier entretien, avant même que la joueuse ne donne définitivement son accord.

« Pour moi, c’est l’une des meilleures joueuses polyvalentes au monde. Quant à savoir si elle s’intégrera bien, on verra bien. Mais quand on est altruiste, ça colle vraiment bien avec nous, car on n’a pas seulement quelques superstars qui prennent le dessus. On aime que le ballon circule, que n’importe qui puisse se démarquer, parce que c’est ce qui est vraiment dur à défendre. On pense que c’est un choix parfait », a-t-elle déclaré. « J’avais un très bon pressentiment . C’était le choix idéal… J’ai dit à Gabby de prendre cette décision pour elle-même… Je voulais qu’elle nous choisisse parce qu’elle le souhaitait, et non parce qu’on allait la pousser à le faire. Elle est gentille, humble, elle est incroyable. Alors j’ai débouché le Caymus en avance ».

C’est également un retour aux sources pour Gabby Williams, qui a grandi à Alameda, non loin de l’actuel centre d’entraînement de Golden State. A noter qu’elle retrouvera également le Storm lors du premier match de saison régulière, le 8 mai prochain, à Seattle cette fois.