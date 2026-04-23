Dominique Malonga enfin autorisée à revenir en WNBA

Star montante du Seattle Storm, Dominique Malonga a reçu mercredi sa lettre de sortie de la FIBA, la rendant officiellement éligible pour jouer en WNBA cette saison. ESPN rappelle que la Française était en litige avec le club turc du Fenerbahçe, avec qui elle s’était engagée pour trois ans l’été dernier, avant finalement de se raviser pour participer à la ligue Unrivaled.

Le Fenerbahce réclame depuis octobre des dommages-intérêts, estimant que la Française a rompu son contrat de manière unilatérale sans motif valable. A l’époque, la jeune intérieure avait justifié cette volte-face par une blessure au poignet. La FIBA a donc tranché, et Malonga devrait pouvoir jouer ce samedi, le premier match de présaison du Storm, puis être en tenue pour le début de la saison régulière programmé pour le 8 mai.

Pour évoluer à la fois en WNBA et dans des compétitions affiliées à la FIBA, comme des championnats en Europe, les joueuses doivent obtenir une lettre de sortie confirmant leur éligibilité. La FIBA doit demander cette autorisation à la WNBA lorsqu’une joueuse sort d’une saison WNBA pour rejoindre une ligue affiliée. Inversement, la WNBA doit passer par la FIBA pour obtenir l’accord du club lorsque la joueuse fait le chemin inverse.