Dominique Malonga et le Breeze à un souffle de la finale d’Unrivaled

C’est dans un Barclays Center plein à craquer que les demi-finales de la ligue de 3×3 Unrivaled ont eu lieu. Et les spectateurs en ont eu pour leur argent, avec des rencontres qui ont joué avec le rythme cardiaque des fans !

Malgré les blessures qui se sont accumulées au fil de la saison, dont la dernière d’Aliyah Boston, le Phantom est venu à bout (83-75) du Vinyl, derrière 31 points de Kelsey Plum. La meilleure équipe de la saison régulière se hisse donc en finale… où elle retrouvera le Mist, la deuxième tête de série.

Pourtant, l’équipe de Breanna Stewart a frôlé la correctionnelle face au Breeze de Dominique Malonga.

Car après avoir éliminé le Rose, champion en titre, au tour précédent, la troupe de la Française a dominé tout le match, prenant même jusqu’à 16 points d’avance (30-14). À une minute de la fin du quatrième quart-temps, le Breeze avait encore dix points d’avance (67-57) grâce à un panier à 3-points de Paige Bueckers.

Dominique Malonga (18 points, 14 rebonds, 2 contres) et ses coéquipières n’étaient qu’à six points de la finale.

Breanna Stewart en patronne du « money-time »

Le problème, c’est qu’elles vont se pétrifier tandis que Breanna Stewart, dans sa salle WNBA, va faire la différence, tant en attaque qu’en défense. Malgré quelques contres de Cameron Brink, elle va attaquer le cercle et forcer la décision tandis que le Breeze va rater les occasions d’arrêter le ‭« momentum » adverse, voire de le récupérer.

On pense à cette séquence, à 67-62 pour le Breeze, où Dominique Malonga ne shoote pas immédiatement sous le cercle, puis se fait finalement contrer par Breanna Stewart, qui marque avec la faute sur la contre-attaque…

C’est finalement Arike Ogunbowale qui plie la rencontre (73-69) à 3-points, face à une Dominique Malonga prise par la feinte et qui doit observer le tir de la gagne percer les filets sur les genoux.

« C’était incroyable. Venir ici n’a pas été facile : au début, c’était vraiment dur, et j’ai eu du mal à m’adapter à cette nouvelle ligue. Mais ça a été un vrai tournant pour moi » conclut la Française. « Cette équipe est différente. J’aime toutes mes coéquipières, et j’adore la coach (Noelle Quinn, sa coach au Seattle Storm). J’étais tellement heureuse de pouvoir rejouer pour elle. J’ai presque du mal à trouver les mots pour décrire à quel point cette saison a été formidable. On n’a pas eu une seule mauvaise journée. On a eu des défaites difficiles, mais on revenait quand même le lendemain à l’entraînement avec le sourire. On s’aime vraiment, et ces liens vont durer toute une vie. Si on revient l’an prochain, aucune de nous ne veut changer l’équipe : on veut exactement le même groupe. Ça en dit long sur ce qu’on a montré sur le terrain : on s’aime, on aime jouer ensemble, et on a tout donné à chaque match. »