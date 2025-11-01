Dominique Malonga a rompu son contrat avec Fenerbahçe… pour rejoindre la ligue Unrivaled

Alors qu'elle s'était initialement engagée avec le Fenerbahçe après la fin de sa saison en WNBA, Dominique Malonga a préféré rompre son contrat avec le club turc pour rester aux États-Unis et s’engager dans la ligue de 3×3 Unrivaled, fondée par Breanna Stewart et Napheesa Collier.

Après une saison rookie solide au Storm (7.7 points et 4.6 rebonds de moyenne), la deuxième choix de la Draft WNBA préfère donc continuer sa progression sur le sol américain plutôt que d’enchaîner avec l’Euroleague.

La ligue Unrivaled, qui débutera sa deuxième saison en janvier, offre un cadre attractif avec une compétition courte et une belle exposition médiatique. Mais elle promet surtout de plus gros salaires, avec une moyenne de 220 000 dollars par joueuse, alors que Dominique Malonga aurait touché 90 000 euros (soit 104 000 dollars) en Turquie.

Le Fenerbahçe très en colère

Évidemment, Fenerbahçe n’a de son côté pas du tout apprécié la décision de la Française. Le club affirme ainsi que Dominique Malonga a rompu son contrat « sans motif valable » et assure qu'il « exercera tous ses droits légaux pour demander réparation pour tout préjudice matériel et moral que notre club a subi au cours de ce processus ».

Sur les réseaux sociaux, l'ancienne joueuse de l'Asvel a d'ailleurs subi des vagues de messages d'insultes de la part des supporters turcs, l'obligeant à désactiver son compte Instagram pendant quelques jours.

Mais le club turc a une arme à sa disposition puisqu'il peut refuser de lui signer sa « lettre de sortie » auprès de la FIBA. La ligue Unrivaled étant indépendante, ce n'est pas gênant à court terme. Par contre, ça peut être un problème pour la prochaine saison WNBA, ou les campagnes internationales, si le souci n'est pas réglé d'ici là…