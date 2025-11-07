Jose Fernandez a hâte d’entraîner Paige Bueckers

Jose Fernandez a été nommé pour succéder à Chris Koclanes à la tête des Dallas Wings. L’ancien coach de l’équipe féminine des South Florida Bulls (NCAA) a pour mission de faire mieux que son prédécesseur, qui avait terminé la saison avec un bilan décevant de 10 victoires pour 34 défaites, bon pour la dernière place de la WNBA.

Il aura notamment l’opportunité de diriger le phénomène Paige Bueckers, première choix de la Draft 2025 et « Rookie de l’Année » en titre. Pour préparer cette collaboration avec la jeune meneuse, il a sollicité les conseils de son ami, Geno Auriemma, l’ancien coach de Bueckers à Connecticut.

« Paige est spéciale », souligne Jose Fernandez. « Les grandes joueuses veulent être coachées, et elle se sent investie de responsabilités. Geno m’a dit : si tu veux qu’elle mette un tir, elle le mettra. Si tu veux qu’elle exécute un système, elle le fera. Ce qu’on va proposer en demi-terrain comme en transition devrait parfaitement lui correspondre. J’ai vraiment hâte de commencer à travailler avec elle. Il sera essentiel de bâtir une relation avec elle, mais aussi avec l’ensemble de l’équipe pour comprendre où chacune se sent à l’aise sur le terrain. »

Un entraîneur qui n’a pas peur de la pression

En 25 ans à la tête de South Florida, Jose Fernandez a qualifié son équipe à dix reprises pour le tournoi NCAA et remporté deux titres de l’AAC (2021 et 2025) grâce à un style résolument offensif. À 53 ans, il peut aussi se targuer d’avoir accompagné la professionnalisation d’une douzaine de joueuses, parties ensuite en WNBA ou à l’étranger.

« Ce poste n’est pas fait pour tout le monde. Les attentes à Dallas sont extrêmement élevées, et cela en a dissuadé plus d’un », confie Curt Miller, chargé de trouver le nouvel entraîneur des Wings. « Ce que j’ai apprécié chez Jose, c’est qu’il n’a pas été effrayé. Au contraire, nos échanges m’ont montré à quel point il était motivé. »

Pour la saison 2026, Jose Fernandez héritera d’un effectif profondément différent de celui de Chris Koclanes. À l’heure actuelle, seules cinq joueuses sont sous contrat avec les Wings.

Des renforts sont donc attendus dès l’ouverture de la « free agency », le 21 janvier, mais aucune signature ne pourra être officialisée tant que la nouvelle convention collective n’aura pas été validée. Comme toutes les franchises WNBA, Dallas devra donc patienter avant de pouvoir remodeler son effectif.