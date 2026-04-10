WNBA : Nneka Ogwumike fait son retour chez les Sparks

Nneka Ogwumike a officialisé son retour aux Sparks. L’information a d’abord filtré par l’intermédiaire de sa sœur, Chiney Ogwumike, aujourd’hui consultante pour ESPN, sans que les détails de son nouveau contrat ne soient dévoilés. Dans la foulée, l’intérieure a confirmé la nouvelle via une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

L’ancienne joueuse du Storm retrouve ainsi la franchise qu’elle a connue pendant douze saisons. Une longue aventure marquée par un titre de Rookie de l’Année en 2012, puis le sacre WNBA de 2016 et un trophée de MVP.

Cette signature met fin à plusieurs jours de spéculations. En début de semaine, une société événementielle basée dans le Minnesota avait publié sur Instagram une photo annonçant une rencontre entre Nneka Ogwumike et les Lynx. Puis, jeudi, la joueuse de 35 ans avait annoncé son départ du Storm, où elle évoluait depuis deux saisons.

De grands changements aux Sparks ?

Le retour de Nneka Ogwumike pourrait toutefois n’être que le premier mouvement d’une intersaison particulièrement agitée à Los Angeles. En parallèle de ce dossier, la franchise californienne discuterait avec le Sky d’un possible transfert pour récupérer Ariel Atkins en échange de Rickea Jackson. Dans le même temps, Azura Stevens a déjà annoncé qu’elle ne prolongerait pas l’aventure à Los Angeles.

L’objectif des Sparks est clair : entourer au mieux Kelsey Plum et Cameron Brink afin de rebondir.

Du côté du Storm, la reconstruction paraît bel et bien lancée. En plus du départ de Nneka Ogwumike, la Française Gabby Williams a elle aussi fait part de son envie de quitter Seattle durant cette free agency, tandis que Skylar Diggins serait également en discussion avec le Sky.