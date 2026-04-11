WNBA : le New York Liberty sort l’artillerie lourde avec Satou Sabally

New York vient de frapper un grand coup en WNBA. Satou Sabally a ainsi trouvé un accord sur plusieurs saisons avec le Liberty, annonce ESPN, et signe sans doute l’un des mouvements les plus marquants de cette « free agency ». L’Allemande tourne ainsi la page Phoenix après une seule saison dans l’Arizona.

Ailière-forte mobile, capable de jouer loin du cercle, d’attaquer balle en main et de défendre sur plusieurs postes, Satou Sabally apporte exactement ce que recherche une équipe qui vise encore le sommet. À 27 ans, elle sort d’un exercice 2025 à 16,3 points, 5,9 rebonds, 2,5 passes décisives et 1,3 interception de moyenne avec le Mercury.

Avec 40% de réussite au tir dont 32% à 3-points, ce n’était pas sa saison la plus efficace depuis son arrivée en WNBA, mais elle avait bien aidé son club à atteindre les Finals, perdues contre les Las Vegas Aces.

Pour le New York Liberty, le message est limpide : il ne s’agit pas seulement de rester dans le wagon de tête, mais de densifier un effectif déjà redoutable, alors que Sabrina Ionescu et Breanna Stewart ont confirmé qu’elles seraient de retour à New York et que Jonquel Jones a prolongé. Avec une joueuse du calibre de Satou Sabally, New York ajoute de la taille, de la création et une vraie polyvalence à son arsenal. La concurrence est prévenue…

Pour Satou Sabally et Sabrina Ionescu, ce sont des retrouvailles car elles évoluaient ensemble à Oregon, en NCAA.