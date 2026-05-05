Tina Charles prend sa retraite

C’était un secret de Polichinelle, alors qu’elle n’avait pas signé de nouveau contrat en vue de la reprise WNBA. Tina Charles a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle mettait un terme à sa carrière.

L’intérieure aux 14 saisons en WNBA restera comme l’une des plus grandes joueuses de l’histoire individuellement, leader historique au nombre de rebonds (4 262) et de paniers inscrits (3 364) dans l’histoire de la ligue. Mais aussi comme l’une des meilleures joueuses de l’histoire sans bague, ni même participation en finale.

Tina Charles avait décidé de boucler la boucle en 2025 en rejoignant le Connecticut Sun, franchise de ses débuts WNBA, dans l’État où elle avait aussi brillé avec UConn. Avec l’université du Connecticut, elle avait remporté deux titres universitaires (2009, 2010), empilant les distinctions avant d’être le premier choix de la Draft 2010.

La seule MVP de la WNBA sans titre

Passée par le Sun (2010-2013, 2025), New York (2014-2019), Washington (2021), Phoenix (2022), Seattle (2022) et Atlanta (2024), Tina Charles a régné sous les arceaux, terminant deux fois meilleure scoreuse de la ligue, quatre fois meilleure rebondeuse, et MVP en 2012, dès sa troisième année en WNBA.

Il ne lui a manqué que les réussites collectives dans la ligue, étant la seule joueuse de l’histoire à avoir été élue MVP de la saison sans être devenue championne au cours de sa carrière.

« Tout cela n’était qu’un rêve, c’est la pensée qui me revient à chaque fois », a-t-elle écrit dans la lettre annonçant son retrait des parquets. « Cela, et une profonde gratitude. Après 15 années professionnelles et une vie à aimer ce jeu, j’ai connu les sommets les plus hauts, et les coups durs les plus bas, et j’en suis reconnaissante. À un moment donné, vous devez modifier votre vie. Ni tout, ni tout le monde n’est fait pour l’ensemble du voyage. Grandir demande de l’honnêteté, et pour moi, cela signifiait reconnaître que mon impact était appelé vers une autre direction. Ce jeu m’a tout donné, et il va beaucoup me manquer. Mais comme ma mère me l’a toujours appris, ne t’arrête pas sur ce que tu as fait, continue d’aller vers ce que tu vois. Et je vois encore beaucoup de choses. »

It was all a dream.. pic.twitter.com/YtComVxYYN — Tina Charles (@tinacharles31) May 5, 2026

La deuxième meilleure scoreuse de l’histoire, derrière Diana Taurasi, aura davantage brillé collectivement avec l’invincible génération de Team USA. Tina Charles est triple championne olympique, triple championne du monde avec la sélection américaine. Elle s’est aussi illustrée à l’étranger, en évoluant en Turquie, en Pologne et en Chine. Sa dernière expérience sur un terrain restera sa participation à Unlimited, en février dernier.