WNBA : le Chicago Sky tourne déjà la page Angel Reese

C’est le premier gros mouvement de l’intersaison WNBA. D’après Prime Video et ESPN, le Chicago Sky a en effet décidé de se séparer d’Angel Reese, envoyée au Dream d’Atlanta en échange de deux choix de Draft au premier tour, en 2027 et 2028. Atlanta récupère aussi la possibilité de « swapper » un choix du second tour en 2028.

Arrivée à Chicago avec de grosses attentes, et une forte capacité d’attraction médiatique, Angel Reese n’aura donc passé que deux saisons pleines dans l’Illinois avant de faire ses valises. Draftée en 7e position en 2024, l’intérieure de 23 ans sort pourtant d’un exercice statistiquement solide. Pour la deuxième année consécutive, elle a ainsi dominé la WNBA au rebond (12.6 prises par match). Elle a aussi fini en tête de la ligue au nombre de double-double (23), tout en étant la meilleure marqueuse du Sky (14.7 points) et l’une de ses principales créatrices (3.7 passes).

Le problème, c’est que son adresse (42% depuis son arrivée en WNBA) était inquiétante pour une joueuse de son profil et surtout que la relation avec sa franchise était de plus en plus tendue.

Des tensions depuis des mois

Ces derniers mois, Angel Reese avait notamment publiquement pointé le manque de garanties à la mène, laissant entendre que le Sky devait impérativement renforcer son effectif sous peine de la voir réfléchir à son avenir. Des propos dont elle s’était ensuite excusée auprès de ses coéquipières, sans vraiment faire disparaître le malaise.

Et puis, sur le terrain, Chicago a encore sombré. Le Sky a terminé la saison avec un triste bilan de 10 victoires pour 34 défaites, avec un terrible 1-13 dans les matches manqués par son intérieure star.

Atlanta ajoute ainsi une double All-Star, encore sous contrat jusqu’en 2026 avec une « team option » pour 2027. Pour Chicago, en revanche, ce transfert ressemble à un nouveau départ forcé, avec la Draft comme seul horizon.