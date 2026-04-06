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Une touche pastel sur la nouvelle Angel Reese 1

Publié le 6/04/2026 à 13:20 Twitter Facebook

Le nouveau coloris « Unapologetically Angel » de la première chaussure signature d’Angel Reese avec Reebok va-t-il investir le marché français ?

Angel Reese 1

Dans l’ombre des nouvelles références du genre comme Sabrina Ionescu et A’ja Wilson chez Nike ou Breanna Stewart chez Puma, Angel Reese se fait doucement une place sur le marché des « signature shoes » féminines avec l’équipementier Reebok et sa Angel Reese 1.

La paire de l’intérieure du Chicago Sky a déjà été déclinée en quatre coloris disponibles en France, et va peut-être bientôt ajouter cette version « Unapologetically Angel » aux tons pastel dans les semaines à venir.

La tige d’une base en mesh recouverte de superpositions en TPU moulé ressort principalement en rose, tandis que la semelle est complétée de touches de violet, de vert et de bleu, qu’on retrouve également au niveau du col et de la languette. A noter que la semelle dispose de La technologie Reebok « ERS » pour « Energy Return System » sous le talon.

La Reebok Angel Reese 1 « Unapologetically Angel » est déjà disponible outre-atlantique, au prix de 140 dollars. Reste maintenant à espérer une mise en vente sur le marché européen…

Angel Reese 1 Angel Reese 1 Angel Reese 1

(Via NiceKicks)

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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