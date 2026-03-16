Malgré les blessures et des résultats collectifs compliqués avec le Chicago Sky, Angel Reese a pu exprimer tout son potentiel lors de ses deux premières saisons en WNBA. En attendant la reprise, l’intérieure de 23 ans joue actuellement avec Team USA pour la phase de qualification pour la prochaine Coupe du Monde au sein d’une toute nouvelle génération. Une occasion de plus d’arborer sa première chaussure signature en collaboration avec Reebok, la Angel Reese 1.

Le modèle est de retour sur le devant de la scène cette semaine après la sortie d’un nouveau coloris « Navy Halo », qui se distingue par sa tige d’une base en mesh blanc assortie de superpositions en TPU moulé bleu marine.

L’ensemble est complété de touches de bleu ciel, notamment pour faire ressortir le logo Reebok. Le logo de la joueuse est également bien présent sur la languette. A noter que la semelle dispose de La technologie Reebok « ERS » pour « Energy Return System » sous le talon.

La Angel Reese 1 « Navy Halo » est d’ores et déjà disponible en France, sur le site officiel de Reebok, au prix de 140 euros.