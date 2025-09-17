Dominique Malonga rayonne pour ses premiers playoffs WNBA

Malgré la grosse défaite lors du Game 1 face aux Aces, Dominique Malonga avait réalisé un double-double avec 12 points et 11 rebonds en 23 minutes de jeu, et elle devenait alors la plus jeune joueuse de l'histoire à réaliser une telle performance en playoffs WNBA. Pour cette deuxième manche, la Française a remis le couvert avec 11 points et 10 rebonds, toujours en 23 minutes.

Au-delà de la ligne de stats, la rookie a pesé en fin de match. Dans la dernière minute, elle force A’ja Wilson à prendre un tir compliqué puis elle part finir en contre-attaque en provoquant une faute de Chelsea Gray. Sur la ligne, la joueuse de 19 ans ne tremble pas et donne trois points d’avance à son équipe qui finit par s’imposer 86 à 83.

Nouveau soir de playoffs et… nouveau double-double pour Dominique Malonga. Contre Las Vegas, elle a activement participé à la victoire avec :

️ 11 points (dont ce tir décisif)

A’ja Wilson dans la poche

« C’était un panier compliqué, mais je suis surtout impressionnée par le lancer-franc derrière » constate sa coéquipière Skylar Diggins. « C’est un moment important pour une joueuse de 19 ans. On rigole quand on voit qu’elle est la plus jeune joueuse à faire ou telle ou telle chose, mais ce qu’elle fait à son âge, c’est vraiment historique. C’était une action importante pour nous. »

Si Dominique Malonga a permis au Storm de s’imposer grâce à ce panier décisif, elle a aussi pesé en défense où elle a notamment bien contenu A’ja Wilson. Pendant les sept dernières minutes de la partie, la MVP en titre n’a inscrit aucun point et elle a souvent été défendue par la jeune intérieure de Seattle.

« Elle a été dans son espace en utilisant sa longueur de bras » explique son entraîneuse Noelle Quinn. « On a passé du temps à Las Vegas pour essayer de comprendre comment elle allait jouer. On s’est dit que nous devions jouer physique avant qu’elle ne reçoive le ballon. Nneka [Ogwumike], Ezi [Magbegor] et Dominique [Malonga] ont dû l’affronter en un-contre-un et avec les joueuses de ce calibre, nous essayons de les contenir autant que possible et je pense que le groupe a fait du bon travail ce soir. »

Vers une titularisation pour le Game 3 ?

Avec ces deux belles performances, Dominique Malonga pourrait bien jouer l’ultime Game 3 prévu jeudi prochain en tant que titulaire. Pour le moment, c’est Ezi Magbegor qui complète le secteur intérieur aux côtés de Nneka Ogwumike, mais Noelle Quinn pourrait bien préférer mettre sa rookie pour la troisième manche.

À l’inverse de Dominique Malonga, Ezi Magbegor passe un début de série plutôt compliqué où elle ne tourne qu’à trois points et quatre rebonds de moyenne.

Interrogée sur un potentiel changement de cinq de départ, Noelle Quinn est restée plutôt évasive à ce sujet. « Je ne vous donnerai jamais le plan de jeu », répondait-elle en conférence de presse.

Grâce à Dominique Malonga, le Storm a mis fin à la série de 17 victoires consécutives des Aces et va essayer de créer la surprise de ce premier tour en venant à bout d’une équipe qui n’avait plus perdu depuis le 2 août…