Ousmane Dieng, trois transferts et une opportunité

Alors qu’il allait enfiler son maillot du Thunder pour affronter les Spurs, Ousmane Dieng s’est retrouvé au milieu d’une machine à laver : le monde des transferts en NBA, à quelques heures de la « trade deadline ». Il suffit de l’écouter pour parfaitement s’en rendre compte.

« J’étais à San Antonio et j’ai été transféré aux Hornets. Donc je suis resté dans ma chambre d’hôtel pendant trois heures. Puis, le transfert à Chicago est arrivé et j’ai pris l’avion vers Chicago », raconte-t-il.

Le Français se retrouve donc dans l’Illinois pour passer sa visite médicale et avoir le feu vert pour rejoindre les Bulls au Canada afin d’affronter Raptors. Mais « dès qu’on a décollé, il y a eu le transfert avec Milwaukee », poursuit le Français. « Les Bulls étaient déjà Toronto et j’étais dans un avion pour Toronto. C’était dingue. »

Nouveau voyage à programmer donc, pour aller à Milwaukee et commencer une nouvelle carrière, après plusieurs années à Oklahoma City. « C’était fou mais je suis enthousiaste d’être ici. Je sais que la franchise essayait depuis un moment de m’avoir et je suis impatient d’aider l’équipe », dit-il alors qu’il a déjà joué trois matches avec les Bucks.

« Une perle rare »

Le premier fut timide, mais les deux suivants, contre Orlando et Oklahoma City, ont été très bons avec respectivement 17 et 19 points. Ses 18 points à 57% de réussite à 3-pts, 7 rebonds et 3 passes de moyenne dans ces deux rencontres, avant la coupure, laissent imaginer le niveau qu’il peut avoir quand on lui donne des minutes. Un luxe qu’il n’avait pas chez le champion en titre.

« Il sait jouer et c’est la première chose que l’on a notée », assure Doc Rivers. « On a besoin qu’il joue avec confiance. On n’arrête pas de lui dire de shooter et il le fait. C’est bien pour lui. Il est dans la ligue depuis un moment, il attendait son tour et maintenant, c’est à lui. »

« Il n’en est qu’à ses débuts », juge l’assistant coach des Bucks, Darvin Ham, quand il parle du potentiel d’Ousmane Dieng. « Il est si jeune. Regardez sa taille, ses qualités athlétiques, son intelligence, mais aussi ses passes, ses finitions, ses tirs primés, sa défense… On a trouvé une perle rare. »

Libre cet été, le Français est dans une position avantageuse pour aborder ce virage, avec ce changement d’équipe, à l’instar de Guerschon Yabusele, et des possibilités désormais plus nombreuses. « J’ai une opportunité. Je peux montrer ce dont je suis capable », indique-t-il. « Je suis assez polyvalent et je peux défendre sur plusieurs postes. Je vais faire ce que le coaching staff va me demander. Je suis là pour aider. »

Ousmane Dieng Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 39 14:35 42.0 26.5 65.2 0.5 2.2 2.7 1.2 1.1 0.4 0.7 0.2 4.9 2023-24 OKC 33 11:04 42.2 30.0 87.5 0.3 1.2 1.5 1.1 0.7 0.2 0.6 0.2 4.0 2024-25 OKC 37 10:57 43.2 32.4 68.8 0.5 1.7 2.2 0.8 0.9 0.5 0.5 0.2 3.8 2025-26 MIL 3 21:20 56.0 50.0 50.0 0.3 4.7 5.0 2.0 2.0 0.7 0.0 1.3 12.7 2025-26 OKC 27 10:56 41.8 36.7 100.0 0.3 1.3 1.6 1.0 0.8 0.1 0.3 0.3 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.