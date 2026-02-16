Matchs
L’étrange « France » de Victor Wembanyama lors de sa présentation au All-Star Game

Lors du All-Star Game 2026, la présentation de Victor Wembanyama à l’Intuit Dome affichait des frontières de la France fantaisistes, faisant réagir les internautes… jusqu’à Emmanuel Macron.

Victor WembanyamaLes habitants des États-Unis sont souvent moqués pour leurs carences en géographie, dès qu’on sort de leur pays. Nouvelle illustration lors du All-Star Game 2026, avec la présentation de Victor Wembanyama.

Car la France affichée sur les écrans géants de l’Intuit Dome avait de drôles de frontières…

La Corse n’est ainsi pas incluse mais le tracé continental est lui-même complètement raté. Une partie de la Catalogne semble ainsi intégrée aux frontières du pays, mais pas la partie à l’est du Rhône, ni l’Alsace-Lorraine ou encore une bonne partie de la Bourgogne. De quoi faire réagir pas mal de monde lorsque le compte X/Twitter français de la NBA a mis en ligne la vidéo de la séquence. Jusqu’à Emmanuel Macron, le président français.

