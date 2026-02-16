Le All-Star Game et la NBA peuvent remercier Victor Wembanyama !

Anthony Edwards, le MVP de ce 75e All-Star Game, n’avait qu’un mot pour résumer le retour de l’intensité sur le parquet de la grande fête du basket de la NBA. « Wemby ! Il a donné le ton et ça m’a tout de suite mis dans le match », lança-t-il après la compétition, sans la moindre hésitation. « Les trois équipes ont joué dur, même les vieux ! Ils défendaient vraiment. »

La Team Stripes, qui regardait le premier match depuis les vestiaires, a vite compris que cette édition allait être différente. « L’intensité pour débuter ce match était au rendez-vous. Les deux équipes jouaient dur, ça défendait. Wemby collait des contres à tout le monde, Cade (Cunningham) aussi », confirmait Kevin Durant.

Depuis plusieurs semaines, Victor Wembanyama clamait haut et fort sa volonté de jouer cet All-Star Game de la même façon qu’un match de saison régulière. « Si j’entre sur le parquet, ça veut dire que je suis à 100 % », disait-il dimanche soir. À force de répéter cette envie, les autres All-Stars ont dû le prendre au sérieux, sans quoi ils risquaient de se faire humilier devant le monde entier.

« On a tout de suite compris que Victor n’était pas venu pour rigoler »

« Évidemment, ça y a contribué », confirmait le Français au sujet du regain d’intensité de cette édition. « Ça rend l’expérience beaucoup plus sympa. Je pense qu’on peut être satisfaits du rendu. On a eu un gars comme Kawhi qui a mis 30 points en un quart-temps, il a mis tous ses tirs. On a offert un bon basket aux fans. Je pense que c’était mieux que l’année dernière. »

Wemby a donc fait tomber le premier domino, marquant 7 points lors des deux premières minutes du premier match.

« On a tout de suite compris que Victor n’était pas venu pour rigoler », s’exclamait Deni Avdija, All-Star pour la première fois de sa carrière. « Donc on lui a filé le ballon et on s’est écartés. »

Pour l’équipe des Stars, c’est Anthony Edwards, comme il le disait, qui lui a emboîté le pas. Il a enchaîné 8 points de suite pour hausser le ton. Tout le match s’est transformé en face-à-face entre les deux stars jusqu’en prolongation. Lors du match suivant, LeBron James et Jaylen Brown se sont mis au diapason. Et dans le troisième match, Kawhi Leonard a pris feu, marquant 31 points à 11/13 aux tirs pour répondre aux 19 de Wemby.

Lors de chaque match, nous avons eu droit à des duels entre les stars : Wemby et Edwards, Edwards et KD, Kawhi et Wemby, Wemby et KD. C’est tout ce que les fans, les médias et certains joueurs demandaient. Adam Silver et les dirigeants de la NBA peuvent s’en frotter les mains.

« Après ce qui s’est passé aujourd’hui, je pense que tout le monde voit qu’on peut rendre l’All-Star Game compétitif. On a fait le taf, il y a eu de l’effort, de l’intensité. J’espère que tout le monde appréciera », disait Karl-Anthony Towns après l’élimination de son équipe.

Le New-Yorkais avait d’ailleurs subi la foudre de Wemby après ses oublis défensifs sur Anthony Edwards et Scottie Barnes, débouchant sur deux tirs à 3-points : un pour envoyer le premier match en prolongation et l’autre pour gagner la rencontre.

« Je m’attendais à ce qu’on soit plus intelligents sur ces deux actions. On savait qu’ils avaient besoin d’un tir à 3 points, on s’est dit qu’on ne laisserait pas tirer à 3 points, donc c’était décevant. »

Le nouveau format plébiscité

« C’était un grand honneur de jouer avec le drapeau de la République dominicaine sur mon maillot », partageait KAT en zone mixte. « C’est sûrement le meilleur All-Star Game auquel j’ai participé. »

Même si l’édition de San Francisco l’année dernière avait des équipes aux thèmes identiques, l’All-Star Game de cette année marquait l’officialisation du format USA vs World. Si les anciens, comme LeBron James et Kawhi Leonard, étaient nostalgiques du format classique Est-Ouest, les premiers retours sur le nouveau format se voulaient positifs.

Les avertissements de Wemby, la fierté nationale mais également celle des générations ont poussé les joueurs à être plus sérieux. « Dans notre vestiaire, tout le monde était d’accord. On voulait jouer dur, on voulait gagner, KD le premier », confirmait De’Aaron Fox.

Tout sourire avec son trophée de MVP à ses côtés, Anthony Edwards, et sa grande gueule, ne s’est pas fait prier pour ajouter de l’huile sur le feu sur la rivalité entre les États-Unis et le reste du monde.

« Battre la Team World est plus satisfaisant », lance-t-il avec un grand sourire. « Ils n’arrêtent pas de dire que ce sont les meilleurs joueurs du monde… Les battre était la meilleure sensation du monde ! »

Edwards a également apprécié le fait de seulement jouer douze minutes pour aider l’intensité. Seul bémol : tous les joueurs n’étaient pas au courant des règles.

« On ne savait pas qu’il fallait jouer les 12 minutes dans leur intégralité. On croyait que c’était le premier à 40 points », rigole la star des Wolves. « Quand j’ai marqué un 3-points contre les Stripes, on est arrivés à 40 et on a cru que le match était fini. Ils ont continué à jouer, Fox a marqué à 3 points au buzzer et ils ont gagné le match. On a eu l’impression de se faire voler ! »

« J’espère qu’on va pouvoir continuer sur cette lancée l’année prochaine pour rendre l’événement encore plus compétitif et aider les fans à l’apprécier encore plus », terminait Deni Avdija.

La NBA peut dire merci à Wemby.

Propos recueillis à Inglewood.