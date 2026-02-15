Victor Wembanyama veut réveiller l’esprit de compétition du All-Star Game

C’est la grande question de ce All-Star Weekend : est-ce que l’édition 2026 sera intéressante, après des années de déceptions et de changements de formules qui n’ont pas réussi à relancer l’intérêt des joueurs ?

Avec le format Etats-Unis contre Reste du monde, Adam Silver essaie de retrouver (un peu) l’esprit de compétition des compétitions FIBA et c’est aussi le but de Victor Wembanyama…

« Des actions spectaculaires, un jeu solide et un partage du ballon avec énergie », a répondu Wemby lorsqu’on lui a demandé comment il comptait pousser les autres All-Stars à se montrer sérieux pendant les rencontres. « Si vous partagez cette énergie, les autres ont le sentiment qu’ils ont la responsabilité de vous la rendre. »

Le joueur des Spurs se dit d’ailleurs « confiant quant à la façon dont cela va se passer » ce soir !

Anthony Edwards et Kevin Durant pas très motivés ?

Reste qu’il faut que Victor Wembanyama soit suivi dans sa démarche, et ça n’a pas l’air d’être franchement le cas. Un All-Star Game peut-il afficher la même intensité que la finale des Jeux olympiques de Paris ? « Non » répond laconiquement Anthony Edwards. Pourquoi ? « Car c’étaient les Jeux olympiques, c’est aussi simple que cela. »

Kevin Durant a lui plongé dans l’histoire des All-Star Games pour se prouver qu’ils n’ont jamais vraiment été compétitifs alors que Cade Cunningham aimerait de son côté revenir au format traditionnel.

« J’aimerais vivre l’expérience Est contre Ouest », a ainsi expliqué le meneur de jeu des Pistons. « J’aimerais vivre ce que tous les plus grands ont vécu… Je suis sûr que cela reviendra un jour. »

De quoi en tout cas soulever de sérieux doutes sur l’engagement réel des acteurs pour cette édition d’Inglewood.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 40 29:02 51.1 36.3 81.0 2.0 9.1 11.1 2.8 2.7 1.0 2.6 2.7 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.