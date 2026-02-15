Victor Wembanyama veut réveiller l’esprit de compétition du All-Star Game

C’est la grande question de ce All-Star Weekend : est-ce que l’édition 2026 sera intéressante, après des années de déceptions et de changements de formules qui n’ont pas réussi à relancer l’intérêt des joueurs ?
Avec le format Etats-Unis contre Reste du monde, Adam Silver essaie de retrouver (un peu) l’esprit de compétition des compétitions FIBA et c’est aussi le but de Victor Wembanyama…
« Des actions spectaculaires, un jeu solide et un partage du ballon avec énergie », a répondu Wemby lorsqu’on lui a demandé comment il comptait pousser les autres All-Stars à se montrer sérieux pendant les rencontres. « Si vous partagez cette énergie, les autres ont le sentiment qu’ils ont la responsabilité de vous la rendre. »
Le joueur des Spurs se dit d’ailleurs « confiant quant à la façon dont cela va se passer » ce soir !
Anthony Edwards et Kevin Durant pas très motivés ?
Reste qu’il faut que Victor Wembanyama soit suivi dans sa démarche, et ça n’a pas l’air d’être franchement le cas. Un All-Star Game peut-il afficher la même intensité que la finale des Jeux olympiques de Paris ? « Non » répond laconiquement Anthony Edwards. Pourquoi ? « Car c’étaient les Jeux olympiques, c’est aussi simple que cela. »
Kevin Durant a lui plongé dans l’histoire des All-Star Games pour se prouver qu’ils n’ont jamais vraiment été compétitifs alors que Cade Cunningham aimerait de son côté revenir au format traditionnel.
« J’aimerais vivre l’expérience Est contre Ouest », a ainsi expliqué le meneur de jeu des Pistons. « J’aimerais vivre ce que tous les plus grands ont vécu… Je suis sûr que cela reviendra un jour. »
De quoi en tout cas soulever de sérieux doutes sur l’engagement réel des acteurs pour cette édition d’Inglewood.
|Victor Wembanyama
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2023-24
|SA
|71
|29:40
|46.5
|32.5
|79.6
|2.3
|8.4
|10.6
|3.9
|2.2
|1.2
|3.7
|3.6
|21.4
|2024-25
|SA
|46
|33:12
|47.6
|35.2
|83.6
|1.8
|9.2
|11.0
|3.7
|2.3
|1.1
|3.2
|3.8
|24.3
|2025-26
|SA
|40
|29:02
|51.1
|36.3
|81.0
|2.0
|9.1
|11.1
|2.8
|2.7
|1.0
|2.6
|2.7
|24.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.