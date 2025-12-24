Stats & Highlights | La surprise Brooklyn, la confirmation des Pistons, le record de Moussa Diabate

Les Nets se comportent en véritables trouble-fêtes à l’Est en ce moment. Après des victoires face aux Bucks et aux Raptors, les joueurs de Brooklyn (9v-19d) enchaînent avec une troisième victoire en quatre sorties en s’imposant cette fois sur le parquet des Sixers (16v-12d), qui évoluaient pourtant avec leur « Big Three ».

Michael Porter Jr. a terminé avec 28 points et a été accompagné par le rookie Egor Demin (20 points) dans son effort, tandis que Nolan Traoré s’est signalé avec 5 points en 14 minutes. Suffisant pour battre les Sixers de Joel Embiid (27 points), très maladroits, à l’instar de Tyrese Maxey (13 points à 3/14).

Au sommet de l’Est, les Pistons (24v-6d) ont moins surpris en s’imposant sur le parquet des Kings (7v-23d) grâce à trois joueurs à 23 ou 24 points : Tobias Harris, Jalen Duren et Cade Cunningham. Les deux derniers ayant terminé en double-double. En face, DeMar DeRozan (37 points) et Russell Westbrook (27) ont signé un grand match pour rien, tandis que Maxime Raynaud a été relativement discret (8 points et 8 rebonds).

Pas de surprise non plus pour les équipes de l’Est qui essaient de rattraper le wagon du Top 4. Les Cavs (17v-14d) ont signé une performance collective pleine – 40 passes décisives et neuf joueurs à 10 points ou plus – pour l’emporter largement face aux Pelicans (8v-23d). Toujours remplaçant, Zion Williamson a terminé avec 26 points, mais son équipe a vu sa série de cinq victoires de suite se finir.

Un record en carrière Moussa Diabate devant Alex Sarr !

Juste devant au classement, le Magic (17v-13d) s’est fait peur après avoir compté 17 points d’avance, mais a fini par s’imposer sur le parquet des Blazers (12v-18d) derrière les 23 points de Desmond Bane en réponse à un Deni Avdija gourmand au niveau du tir (25 points à 10/25).

Nouveau score prolifique et nouvelle victoire pour les Bulls (14v-15d) face aux Hawks, derrière le triple-double de Josh Giddey (19 points, 15 passes et 11 rebonds). La délivrance pour les Bulls, pourtant malmenés à l’entame du quatrième quart-temps, est venue sur des lancers-francs après plusieurs fautes de Zaccharie Risacher (10 points). Trae Young et Jalen Johnson ont tous les deux fini en double-double, mais ont manqué d’adresse lointaine (2/14 à eux deux).

Dans les duels des « anciennes » grosses écuries de la conférence, les Bucks (12v-18d) s’en sortent face aux Pacers (6v-24d) grâce aux 24 points de Kevin Porter Jr. et aux 23 unités de Ryan Rollins. Myles Turner a été hué par son ancien public à chaque fois qu’il a touché le ballon, tandis que les Pacers connaissent une sixième défaite de rang.

À Charlotte, les Hornets (10v-20d) ont battu les Wizards (5v-23d) et Moussa Diabate, titulaire, a remporté son duel francophone face à Alex Sarr (7 points et 11 rebonds) : 12 points et surtout 18 rebonds ! Un nouveau record en carrière.

Un mot enfin sur les Grizzlies (14v-16d) qui ont gagné sur le parquet du Jazz (10v-19d), privé de Lauri Markkanen, derrière le nouveau record en carrière de Santi Aldama (37 points), décidément en grande forme. Avec lui, six joueurs ont fini avec 11 points ou plus.

Charlotte – Washington : 126-109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 126 WAS 109 PHI 106 BRO 114 ATL 123 CHI 126 CLE 141 NOR 118 IND 94 MIL 111 MIA 91 TOR 112 DAL 131 DEN 130 MIN 115 NYK 104 SAS 130 OKC 110 PHO 132 LAL 108 UTH 128 MEM 137 POR 106 ORL 110 SAC 127 DET 136 LAC 128 HOU 108

Philadelphie – Brooklyn : 106-114

Atlanta – Chicago : 123-126

Cleveland – New Orleans : 141-118

Indiana – Milwaukee : 94-111

Utah – Memphis : 128-137

Portland – Orlando : 106-110

Sacramento – Detroit : 127-136

