Stats & Highlights | La surprise Brooklyn, la confirmation des Pistons, le record de Moussa Diabate

NBA – Derrière les 28 points de Michael Porter Jr., les Nets ont gagné à Philadelphie. Les Pistons, eux, ont résisté aux 37 points de DeMar DeRozan pour s’imposer à Sacramento.

Michael Porter Jr Nets - SixersLes Nets se comportent en véritables trouble-fêtes à l’Est en ce moment. Après des victoires face aux Bucks et aux Raptors, les joueurs de Brooklyn (9v-19d) enchaînent avec une troisième victoire en quatre sorties en s’imposant cette fois sur le parquet des Sixers (16v-12d), qui évoluaient pourtant avec leur « Big Three ».

Michael Porter Jr. a terminé avec 28 points et a été accompagné par le rookie Egor Demin (20 points) dans son effort, tandis que Nolan Traoré s’est signalé avec 5 points en 14 minutes. Suffisant pour battre les Sixers de Joel Embiid (27 points), très maladroits, à l’instar de Tyrese Maxey (13 points à 3/14).

Au sommet de l’Est, les Pistons (24v-6d) ont moins surpris en s’imposant sur le parquet des Kings (7v-23d) grâce à trois joueurs à 23 ou 24 points : Tobias Harris, Jalen Duren et Cade Cunningham. Les deux derniers ayant terminé en double-double. En face, DeMar DeRozan (37 points) et Russell Westbrook (27) ont signé un grand match pour rien, tandis que Maxime Raynaud a été relativement discret (8 points et 8 rebonds).

Pas de surprise non plus pour les équipes de l’Est qui essaient de rattraper le wagon du Top 4. Les Cavs (17v-14d) ont signé une performance collective pleine – 40 passes décisives et neuf joueurs à 10 points ou plus – pour l’emporter largement face aux Pelicans (8v-23d). Toujours remplaçant, Zion Williamson a terminé avec 26 points, mais son équipe a vu sa série de cinq victoires de suite se finir.

Un record en carrière Moussa Diabate devant Alex Sarr !

Juste devant au classement, le Magic (17v-13d) s’est fait peur après avoir compté 17 points d’avance, mais a fini par s’imposer sur le parquet des Blazers (12v-18d) derrière les 23 points de Desmond Bane en réponse à un Deni Avdija gourmand au niveau du tir (25 points à 10/25).

Nouveau score prolifique et nouvelle victoire pour les Bulls (14v-15d) face aux Hawks, derrière le triple-double de Josh Giddey (19 points, 15 passes et 11 rebonds). La délivrance pour les Bulls, pourtant malmenés à l’entame du quatrième quart-temps, est venue sur des lancers-francs après plusieurs fautes de Zaccharie Risacher (10 points). Trae Young et Jalen Johnson ont tous les deux fini en double-double, mais ont manqué d’adresse lointaine (2/14 à eux deux).

Dans les duels des « anciennes » grosses écuries de la conférence, les Bucks (12v-18d) s’en sortent face aux Pacers (6v-24d) grâce aux 24 points de Kevin Porter Jr. et aux 23 unités de Ryan Rollins. Myles Turner a été hué par son ancien public à chaque fois qu’il a touché le ballon, tandis que les Pacers connaissent une sixième défaite de rang.

À Charlotte, les Hornets (10v-20d) ont battu les Wizards (5v-23d) et Moussa Diabate, titulaire, a remporté son duel francophone face à Alex Sarr (7 points et 11 rebonds) : 12 points et surtout 18 rebonds ! Un nouveau record en carrière.

Un mot enfin sur les Grizzlies (14v-16d) qui ont gagné sur le parquet du Jazz (10v-19d), privé de Lauri Markkanen, derrière le nouveau record en carrière de Santi Aldama (37 points), décidément en grande forme. Avec lui, six joueurs ont fini avec 11 points ou plus.

Charlotte – Washington : 126-109

Charlotte Hornets / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
LaMelo Ball 25 7/12 4/9 5/6 0 2 2 9 3 1 2 1 23 28
Brandon Miller 30 8/17 4/10 0/0 0 4 4 4 1 0 0 2 20 21
Kon Knueppel 28 7/15 5/9 0/2 0 3 3 2 2 0 1 0 19 13
Moussa Diabate 36 6/6 0/0 0/0 8 10 18 1 2 0 0 0 12 31
Miles Bridges 34 4/13 1/6 1/2 0 9 9 9 4 1 1 1 10 19
Sion James 24 2/5 1/2 8/8 3 1 4 4 2 1 0 0 13 19
Collin Sexton 16 2/7 2/4 6/6 1 0 1 2 0 0 0 1 12 11
Tidjane Salaun 22 4/11 1/3 2/3 1 5 6 1 0 0 0 1 11 11
Josh Green 11 1/2 1/2 0/0 1 1 2 2 0 0 0 0 3 6
Tre Mann 12 1/5 1/5 0/0 0 2 2 1 2 0 0 0 3 2
Pat Connaughton 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liam McNeeley 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 42/93 20/50 22/27 14 37 51 35 16 3 4 6 126
Washington Wizards / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Khris Middleton 22 5/10 1/3 5/5 0 1 1 1 2 1 0 0 16 14
Bilal Coulibaly 24 5/13 3/9 1/2 2 3 5 1 0 0 1 1 14 11
CJ McCollum 33 5/17 1/5 3/4 1 5 6 4 1 0 0 1 14 12
Alexandre Sarr 25 2/6 0/1 3/4 4 7 11 1 3 1 0 4 7 19
KyShawn George 31 1/9 0/1 0/0 1 1 2 6 2 0 3 0 2 -1
Marvin Bagley III 21 5/7 0/0 5/6 2 1 3 1 1 0 0 1 15 17
Tre Johnson 21 5/12 2/7 0/0 1 2 3 2 0 1 0 0 12 11
Justin Champagnie 20 5/7 0/1 0/0 5 4 9 0 3 0 0 0 10 17
Corey Kispert 14 3/8 1/4 2/2 0 1 1 3 2 0 0 0 9 8
Carlton Carrington 15 2/3 2/3 0/0 1 4 5 2 4 0 1 0 6 11
Will Riley 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Malaki Branham 6 1/2 0/1 0/0 1 2 3 1 2 0 1 0 2 4
Tristan Vukcevic 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Gill 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJ Johnson 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 40/97 10/35 19/23 18 31 49 22 20 3 6 7 109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Philadelphie – Brooklyn : 106-114

Philadelphia 76ers / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Joel Embiid 31 8/13 1/1 10/12 1 5 6 4 5 0 3 2 27 29
Paul George 33 5/14 2/7 7/8 0 4 4 2 3 4 3 2 19 18
Tyrese Maxey 39 3/14 0/5 7/7 0 3 3 2 4 4 4 0 13 7
Jared McCain 39 3/11 1/3 3/4 1 8 9 4 1 2 2 0 10 14
Jabari Walker 13 2/4 0/2 1/1 2 2 4 1 4 0 1 0 5 7
Andre Drummond 17 5/10 0/0 2/2 8 5 13 0 1 0 1 0 12 19
Eric Gordon 17 4/8 3/6 1/2 0 0 0 0 1 1 0 1 12 9
Adem Bona 19 2/2 0/0 0/0 0 1 1 0 5 0 0 0 4 5
Justin Edwards 20 1/5 0/3 2/2 1 1 2 0 2 1 1 0 4 2
Johni Broome 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyle Lowry 10 0/0 0/0 0/0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 2
Hunter Sallis 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 33/81 7/27 33/38 13 30 43 15 26 12 16 5 106
Brooklyn Nets / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Michael Porter Jr. 34 9/20 5/12 5/7 1 4 5 1 4 2 3 0 28 20
Egor Demin 34 6/11 5/9 3/3 0 2 2 5 0 0 3 0 20 19
Nicolas Claxton 27 6/7 0/0 4/6 3 7 10 2 2 1 1 0 16 25
Noah Clowney 28 4/12 2/8 3/4 0 1 1 1 5 2 2 1 13 7
Terance Mann 30 1/6 0/4 2/2 2 3 5 4 3 0 2 1 4 7
Ziaire Williams 18 1/5 1/5 6/6 0 0 0 0 2 1 1 0 9 5
Day'Ron Sharpe 21 3/5 1/1 2/2 5 6 11 6 3 1 0 0 9 25
Tyrese Martin 12 2/4 2/3 1/2 1 1 2 1 0 0 1 0 7 6
Nolan Traoré 14 2/3 0/1 1/1 0 1 1 2 2 0 3 0 5 4
Danny Wolf 22 1/9 1/3 0/0 0 2 2 2 4 1 2 0 3 -2
Total 35/82 17/46 27/33 12 27 39 24 25 8 18 2 114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Atlanta – Chicago : 123-126

Atlanta Hawks / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jalen Johnson 39 11/23 1/7 1/3 0 9 9 10 3 1 5 2 24 27
Trae Young 31 7/16 1/7 7/9 0 1 1 15 1 2 1 0 22 28
Nickeil Alexander-Walker 34 9/19 2/8 1/2 0 1 1 2 1 2 0 0 21 15
Zaccharie Risacher 21 3/6 2/3 2/4 4 3 7 3 5 1 0 1 10 17
Onyeka Okongwu 36 4/9 0/2 2/2 1 6 7 3 6 0 1 0 10 14
Vit Krejci 29 7/9 5/6 0/0 0 3 3 2 1 1 1 0 19 22
Asa Newell 21 5/7 3/5 0/0 1 6 7 0 5 2 3 1 13 18
Luke Kennard 21 1/4 0/3 0/0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 3
Keaton Wallace 8 1/2 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3
Total 48/95 14/42 13/20 6 32 38 38 24 9 11 4 123
Chicago Bulls / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Coby White 31 7/13 5/10 5/6 0 0 0 4 3 3 7 0 24 17
Nikola Vucevic 31 9/16 1/5 2/2 1 9 10 4 1 0 0 1 21 29
Josh Giddey 36 8/15 2/5 1/2 1 10 11 15 1 0 7 0 19 30
Matas Buzelis 18 6/8 2/3 1/1 0 2 2 0 3 0 0 2 15 17
Isaac Okoro 22 2/6 1/3 3/4 2 0 2 1 3 0 0 1 8 7
Zach Collins 18 5/9 0/2 0/0 1 6 7 2 2 0 1 1 10 15
Kevin Huerter 27 3/7 1/5 2/4 0 7 7 1 1 0 0 0 9 11
Tre Jones 23 3/6 0/1 3/4 1 2 3 2 2 0 0 0 9 10
Ayo Dosunmu 16 2/6 0/2 2/2 1 1 2 2 1 0 1 0 6 5
Jalen Smith 12 1/3 1/3 2/3 2 2 4 3 1 0 0 0 5 9
Patrick Williams 6 0/2 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 46/91 13/39 21/28 9 39 48 35 18 4 16 5 126

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Cleveland – New Orleans : 141-118

Cleveland Cavaliers / 141 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Donovan Mitchell 30 11/16 2/6 3/4 1 3 4 4 4 1 3 0 27 27
Sam Merrill 26 7/12 6/10 2/2 2 4 6 7 2 1 1 0 22 30
Jarrett Allen 26 6/9 1/1 1/2 1 8 9 3 4 0 1 0 14 21
Dean Wade 25 4/10 3/8 0/0 1 4 5 4 2 0 1 0 11 13
Darius Garland 28 4/9 2/6 0/0 0 1 1 8 0 0 3 0 10 11
Jaylon Tyson 25 8/13 2/4 0/0 3 3 6 2 4 0 0 1 18 22
Thomas Bryant 22 6/8 2/2 1/1 4 3 7 1 3 0 0 2 15 23
Craig Porter 22 4/8 2/4 2/2 2 6 8 8 0 2 1 1 12 26
De'Andre Hunter 24 5/13 0/4 0/0 0 2 2 1 1 2 1 1 10 7
Nae'Qwan Tomlin 4 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
Tyrese Proctor 8 0/5 0/3 0/0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 -3
Total 56/105 20/49 9/11 14 35 49 40 21 8 13 6 141
New Orleans Pelicans / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Derik Queen 25 7/14 2/3 5/6 0 7 7 5 2 1 1 0 21 25
Trey Murphy III 26 6/12 2/5 0/0 1 2 3 5 2 1 2 0 14 15
Jeremiah Fears 27 3/11 1/3 4/5 0 4 4 5 0 0 2 0 11 9
Saddiq Bey 26 5/13 1/5 0/0 0 3 3 2 0 0 0 0 11 8
Bryce McGowens 31 3/7 1/3 1/2 3 4 7 3 3 3 1 0 8 15
Zion Williamson 21 9/15 0/0 8/9 3 2 5 1 2 1 3 0 26 23
Jordan Hawkins 22 2/5 1/2 2/2 2 1 3 1 2 0 3 0 7 5
Yves Missi 13 3/3 0/0 1/1 1 1 2 2 1 1 1 2 7 13
Jose Alvarado 25 2/4 2/3 0/0 0 2 2 2 3 2 2 0 6 8
Micah Peavy 14 2/4 1/2 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 5 6
Karlo Matkovic 10 1/6 0/0 0/0 2 3 5 0 1 0 1 0 2 1
Total 43/94 11/26 21/25 13 30 43 26 16 10 16 2 118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Indiana – Milwaukee : 94-111

Indiana Pacers / 94 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Pascal Siakam 33 6/10 1/1 2/8 3 6 9 2 1 1 0 0 15 17
Andrew Nembhard 33 5/16 0/6 4/6 0 3 3 6 4 1 3 0 14 8
Bennedict Mathurin 34 3/10 1/4 6/6 0 6 6 1 2 0 1 0 13 12
Jay Huff 21 3/7 1/5 2/2 2 5 7 3 2 1 1 1 9 16
Ethan Thompson 26 1/7 1/4 0/0 1 4 5 1 3 2 1 2 3 6
T.J. McConnell 21 7/9 0/0 2/2 0 2 2 6 0 0 2 0 16 20
Johnny Furphy 19 3/7 0/2 0/1 1 2 3 0 1 1 0 0 6 5
Garrison Mathews 11 2/4 2/3 0/0 0 2 2 0 2 1 0 0 6 7
Jarace Walker 17 1/8 1/5 1/2 0 2 2 0 2 0 1 0 4 -3
James Wiseman 12 1/1 0/0 1/2 0 0 0 1 2 0 1 0 3 2
Kam Jones 1 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Quenton Jackson 8 0/1 0/0 2/4 0 1 1 0 2 0 2 0 2 -2
Tony Bradley 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taelon Peter 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 33/81 8/31 20/33 7 33 40 20 21 7 12 3 94
Milwaukee Bucks / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Kevin Porter Jr. 38 8/13 2/3 6/9 1 5 6 5 3 3 1 0 24 29
Kyle Kuzma 35 5/12 1/3 4/4 2 5 7 2 5 0 5 2 15 14
Bobby Portis 32 6/12 0/1 2/2 0 9 9 2 1 0 1 0 14 18
Myles Turner 28 4/14 1/8 1/2 1 5 6 1 0 0 1 3 10 8
A.J. Green 26 1/6 1/6 1/1 1 1 2 3 5 1 2 0 4 3
Ryan Rollins 33 10/15 2/5 1/3 1 6 7 4 2 1 0 1 23 29
Jericho Sims 20 3/3 0/0 0/1 1 6 7 1 5 1 4 0 6 10
Gary Harris 16 2/4 1/2 0/0 0 2 2 1 5 0 1 1 5 6
Gary Trent Jr. 5 2/2 1/1 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 5 8
Cole Anthony 1 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Andre Jackson Jr. 1 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Amir Coffey 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pete Nance 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 42/82 10/30 17/24 7 41 48 20 26 6 15 7 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Utah – Memphis : 128-137

Utah Jazz / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Kyle Filipowski 35 9/15 2/3 5/8 5 8 13 4 3 0 1 2 25 34
Keyonte George 34 6/12 4/8 8/9 0 2 2 4 2 1 2 0 24 22
Airious Bailey 29 7/12 3/5 0/0 3 1 4 0 1 1 2 0 17 15
Svi Mykhailiuk 22 2/9 1/5 4/4 1 3 4 3 1 3 1 0 9 11
Kevin Love 29 2/9 2/9 0/0 0 6 6 3 3 0 1 0 6 7
Taylor Hendricks 27 7/10 2/4 5/5 0 4 4 1 2 3 1 0 21 25
Walter Clayton Jr. 15 1/6 0/2 8/8 0 1 1 2 2 0 0 0 10 8
Isaiah Collier 26 3/6 1/2 1/1 1 2 3 9 4 1 5 0 8 13
Cody Williams 9 2/5 0/2 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 3
Brice Sensabaugh 14 1/6 1/5 1/1 0 1 1 3 3 0 0 0 4 3
Total 40/90 16/45 32/36 12 28 40 29 21 9 13 2 128
Memphis Grizzlies / 137 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Santi Aldama 34 13/21 7/13 4/7 1 4 5 7 3 1 3 0 37 36
Jaren Jackson Jr. 30 9/16 2/4 1/2 0 7 7 2 3 1 4 3 21 22
GG Jackson 29 7/9 2/4 2/2 0 9 9 1 3 0 0 1 18 27
Jaylen Wells 32 4/8 2/4 2/2 0 1 1 4 2 4 2 1 12 16
Cam Spencer 32 4/8 2/6 1/2 0 3 3 13 2 0 1 0 11 21
Jock Landale 21 6/10 1/4 4/8 6 2 8 1 4 0 2 2 17 18
Kentavious Caldwell-Pope 20 3/7 1/4 4/4 0 1 1 3 1 1 1 0 11 11
Olivier-Maxence Prosper 19 2/4 2/3 2/2 0 1 1 3 0 0 1 0 8 9
Christian Koloko 10 1/1 0/0 0/0 1 3 4 0 1 2 0 1 2 9
Jahmai Mashack 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javon Small 12 0/4 0/3 0/0 0 2 2 7 4 1 1 0 0 5
Total 49/88 19/45 20/29 8 33 41 41 23 10 15 8 137

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Portland – Orlando : 106-110

Portland Trail Blazers / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Deni Avdija 37 10/25 2/6 3/4 0 6 6 8 3 2 4 0 25 21
Shaedon Sharpe 27 8/18 2/7 4/6 1 2 3 2 2 2 3 0 22 14
Kris Murray 28 5/6 1/2 2/2 2 4 6 1 2 0 1 1 13 19
Toumani Camara 40 4/12 0/6 2/3 3 3 6 4 0 2 2 0 10 11
Donovan Clingan 34 4/8 0/0 0/0 3 11 14 1 5 1 2 2 8 20
Caleb Love 33 7/13 3/8 0/0 1 2 3 1 3 0 0 3 17 18
Sidy Cissoko 15 1/2 1/2 2/2 0 1 1 1 1 0 3 0 5 3
Hansen Yang 8 1/1 0/0 2/2 1 1 2 2 3 1 2 1 4 8
Rayan Rupert 13 1/1 0/0 0/0 0 4 4 2 1 0 0 0 2 8
Duop Reath 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1
Total 41/87 9/32 15/19 11 34 45 23 22 9 17 7 106
Orlando Magic / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Desmond Bane 35 6/15 4/7 7/7 0 4 4 5 4 3 4 3 23 25
Anthony Black 32 8/21 4/8 2/3 3 4 7 6 2 2 3 0 22 20
Tyus Jones 35 6/9 4/6 0/0 0 4 4 7 3 1 0 0 16 25
Wendell Carter Jr. 31 5/11 1/4 3/3 2 5 7 1 3 1 0 1 14 18
Paolo Banchero 36 4/8 0/0 4/4 1 5 6 3 3 0 1 0 12 16
Jonathan Isaac 17 3/5 0/1 3/4 0 2 2 0 3 1 2 0 9 7
Noah Penda 24 3/10 2/6 0/0 2 4 6 2 1 0 3 1 8 7
Jamal Cain 13 1/2 0/0 2/2 0 0 0 0 1 2 0 0 4 5
Jase Richardson 12 1/2 0/0 0/0 2 0 2 2 1 0 1 0 2 4
Jett Howard 5 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Total 37/85 15/33 21/23 10 28 38 26 21 10 14 5 110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Sacramento – Detroit : 127-136

Sacramento Kings / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
DeMar DeRozan 42 12/18 0/3 13/15 1 2 3 8 3 0 1 0 37 39
Russell Westbrook 38 9/21 4/12 5/7 2 4 6 4 3 2 3 0 27 22
Precious Achiuwa 27 6/12 3/4 0/0 3 8 11 3 4 2 1 1 15 25
Maxime Raynaud 23 4/8 0/1 0/0 5 3 8 2 2 0 1 1 8 14
Keegan Murray 20 1/4 0/1 0/0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 4
Nique Clifford 25 5/10 2/5 2/2 1 1 2 0 4 2 2 0 14 11
Dennis Schroder 20 2/6 0/1 6/6 1 0 1 3 2 1 3 0 10 8
Malik Monk 14 3/8 2/4 1/2 0 1 1 1 0 2 2 0 9 5
Dylan Cardwell 27 0/2 0/0 5/5 4 3 7 4 6 2 0 1 5 17
Keon Ellis 4 0/2 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
Total 42/91 11/32 32/37 18 23 41 26 25 12 13 5 127
Detroit Pistons / 136 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Tobias Harris 29 10/16 3/6 1/1 1 3 4 4 0 0 1 0 24 25
Jalen Duren 32 10/15 0/0 3/7 7 6 13 4 3 0 1 2 23 32
Cade Cunningham 39 8/15 2/5 5/6 0 7 7 14 4 5 9 0 23 32
Ausar Thompson 36 6/13 0/0 7/10 4 2 6 2 2 0 0 0 19 17
Duncan Robinson 31 3/7 3/7 0/0 0 1 1 4 3 1 0 0 9 11
Isaiah Stewart 21 6/12 2/6 2/2 2 1 3 3 2 0 1 1 16 16
Javonte Green 18 3/6 1/2 2/2 2 0 2 0 3 1 1 0 9 8
Jaden Ivey 15 3/5 2/3 0/0 0 3 3 3 4 0 0 1 8 13
Caris LeVert 19 2/6 1/3 0/0 0 3 3 4 2 2 2 3 5 11
Total 51/95 14/32 20/28 16 26 42 38 23 9 15 7 136

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

