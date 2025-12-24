Les Wolves résistent aux 40 points de Karl-Anthony Towns

Comme aucune des deux équipes n’avait la tête au réveillon et à Noël, cela a donné un match plutôt intéressant à Minnesota. Les Knicks étaient privés de Jalen Brunson et d’OG Anunoby et cela s’est vu puisque Karl-Anthony Towns prend toute la place offensivement, avec 14 points en premier quart-temps. Anthony Edwards est agressif vers le cercle et le début de match est un échange de paniers (31-28).

Ensuite, les choses se compliquent pour les Knicks tandis que Bones Hyland frappe plusieurs fois à 3-pts. L’attaque de New York souffre et il faut attendre que « KAT » et Josh Hart donnent du souffle pour voir une réponse, ferme et autoritaire, avec un 16-2. Mais Minnesota est toujours devant à la pause (58-52).

Ce qui se confirme au début du troisième quart-temps, avant un 15-1 des Knicks. Anthony Edwards, 16 points dans ce quart-temps, trouve des solutions pour calmer son adversaire (85-79).

Il est parfaitement secondé par Julius Randle, qui enchaîne les paniers et inscrit 17 unités dans le dernier acte. Là encore, Karl-Anthony Towns et Josh Hart refusent de lâcher et font les efforts jusqu’au bout, mais ça ne suffira pas et les Wolves s’imposent 115-104.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duo Anthony Edwards – Julius Randle a brillé. Avec 11 points et 16 rebonds, Rudy Gobert a été bon également, mais ce sont bien les deux leaders des Wolves qui ont fait la différence dans cette seconde période, en marquant 39 points à eux deux. Au total, l’arrière va terminer avec 38 points à 15/27 au shoot quand l’intérieur compile 25 points à 10/20 au shoot. Privés d’OG Anunoby, les Knicks n’avaient pas les armes pour gêner « Ant ».

– Karl-Anthony Towns trop isolé. Là encore, la star des Knicks n’a pas été totalement seule, puisque Josh Hart et Tyler Kolek ont fait des excellents matches, mais c’est lui qui a pris les commandes de l’attaque, avec 40 points. Pour tenter de faire oublier Jalen Brunson donc, mais certaines séquences où l’attaque des joueurs de Mike Brown souffrait beaucoup ont montré que le meneur de jeu était indispensable.

– Troisième victoire de suite pour Minnesota. Après avoir notamment battu le Thunder, les Wolves s’offrent les Knicks et c’est leur troisième victoire de suite. Les troupes de Chris Finch sont en bonne forme dans ces derniers jours de l’année civile.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.