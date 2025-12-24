Les Spurs confirment et giflent le Thunder : +20 !

Dix jours après leur demi-finale de NBA Cup à Las Vegas, les Spurs et le Thunder étaient de nouveau face à face cette nuit. Dans le sillage du Big Three d’Oklahoma City, le Thunder prend rapidement les devants mais Harrison Barnes (20 points) et Devin Vassell (17 points) répondent aussitôt (11-11). Les deux équipes se tirent la bourre et ce sont finalement les sept points de Keldon Johnson en sortie de banc qui mettent San Antonio devant (31-29).

Les hommes de Mitch Johnson continuent sur leur lancée et un tir à mi-distance de De’Aaron Fox (6 points, 9 passes) leur donne huit longueurs d’avance (41-33). Shai Gilgeous-Alexander (33 points, 8 passes), très bien secondé par Isaiah Joe, permet à OKC de répondre par un 12-2 pour reprendre l’avantage (45-43). Le niveau monte alors d’un cran.

Devin Vassell, Jalen Williams (17 points), Harrison Barnes, Lu Dort (15 points) se rendent coup pour coup, et c’est finalement le toucher du MVP qui permet au Thunder de virer en tête à la pause (60-58).

Les Spurs intouchables !

Le chassé-croisé continue de plus bel en deuxième mi-temps. Deux tirs primés de Barnes et Vassell lancent les hostilités, et SGA répond immédiatement (66-66). Jalen Williams et Lu Dort font eux aussi mouche de loin, et cette fois, ce sont Stephon Castle et Victor Wembanyama (12 points, 5 rebonds) qui répondent avec deux dunks (74-74). Les Spurs font alors leur effort grâce à Dylan Harper (10 passes, 5 interceptions). Le rookie enchaine les attaques de cercle et les passes, intercepte un ballon, avant de dunker en contre-attaque pour mettre San Antonio à +8 (84-76) !

Le Thunder encaisse et se ressaisit. Lu Dort marque un 3-points important en fin de troisième quart temps, alors que Shai Gilgeous-Alexander démarre la dernière période par deux nouveaux tirs à mi-distance (89-86). Plein de confiance, les Spurs en rajoutent une couche. Ils haussent leur intensité défensive et enchaine trois stops, alors qu’un 3-points de Wemby termine un 9-0 qui leur donne douze points d’avance (98-86). SGA tente de réveiller ses troupes mais les Spurs sont sur un nuage. Wemby trouve Johnson sous le cercle et l’écart passe à +15 (105-90) !

OKC a beau tout tenter, il n’y a rien à faire. Deux 3-points de Stephon Castle et de Keldon Johnsnon mettent les Spurs à +18 ! Avec plus de trois minutes à jouer, Mark Daigneault hisse le drapeau blanc. Les deux équipes se retrouveront le jour de Noël à Oklahoma City pour un nouveau duel alléchant.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Spurs battent le Thunder à leur propre jeu. Outre une effectif talentueux, le Thunder a bâti son succès sur une défense agressive qui provoque beaucoup de ballons perdus et un leader offensif difficile à ralentir et capable de dominer le rythme du match en allant chercher de nombreux lancers francs. Cette nuit, les Spurs n’ont perdu que 8 ballons, et en ont provoqué 15 du Thunder, pour marquer 20 points ! Ils ont également limité le Thunder à seulement sept lancers francs dont cinq pour Shai Gilgeous-Alexander, alors qu’ils s’en sont procurés 24. En dominant ces deux aspects du jeu, San Antonio a dominé la rencontre.

– Shai Gilgeous-Alexander esseulé. Si le MVP a marqué 33 points à 14/22 aux tirs, ses lieutenants ont eu du mal face à la défense agressive de San Antonio et à leurs longs segments. Jalen Williams a eu besoin de 18 tirs pour marquer 17 points, alors que Chet Holmgren a terminé le match à 3/10 aux tirs, sans non plus peser défensivement. Certes, le Thunder avait joué la veille alors que les Spurs sont arrivés plus frais, mais c’est la première fois de la saison qu’OKC a été dominé de la tête et des épaules.

– Keldon Johnson et Dylan Harper décisifs. Dès son entrée en jeu, Keldon Johnson était comme un lion en cage. Comme depuis le début de la saison, il s’est montré déterminant dans son rôle de septième homme. Il a trouvé son rythme et a été efficace du début à la fin. 25 points à 10/16 aux tirs, et le 3-points qui a servi d’estocade. Mitch Johnson a aussi pu compter sur Dylan Harper. Le rookie a joué avec culot, et a attaqué la défense du Thunder sans relâche. Il a souvent réussi à gagner ses un-contre-un, et a fait un festival de caviars pour trouver ses coéquipiers. Il a fini avec 10 passes décisives et c’est lui qui a donné le contrôle du match à San Antonio en troisième quart temps. Il a utilisé la même hargne pour voler cinq ballons !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.