Les Raptors croquent le Heat en Floride

Les attaques sont clairement à la peine en première période. En particulier celle du Heat, et cela profite donc aux Raptors, qui s’appuient sur une meilleure entame (16-3) et une meilleure fin (13-6) de mi-temps pour virer en tête à la pause (51-44). Dans ce qui ne restera pas dans les mémoires du public floridien, spectateur d’un festival de ratés à longue distance et de ballons perdus.

C’est alors que le retour au vestiaire permet à Scottie Barnes d’entrer dans son match, pour mieux se mettre en évidence ensuite. Aidé par l’adresse extérieure de Sandro Mamukelashvili, le ROY 2022 prend le jeu à son compte et fait sa loi à l’intérieur – avec un gros dunk devant Bam Adebayo –, histoire de permettre à Toronto de se détacher sérieusement. L’écart grimpe, mais pas les pourcentages au shoot de Miami, et personne ne sonne la révolte côté Floridien (82-67).

Face à toute la maîtrise offensive de Scottie Barnes, épaulé aussi par le réveil d’Immanuel Quickley ou le sans-faute de Jamison Battle en sortie de banc, ainsi que l’abattage sous les panneaux de Collin Murray-Boyles, on comprend vite que la partie est pliée au Kaseya Center. Les Raptors peuvent donc dérouler jusqu’à la fin, et donner confiance à tout le groupe avant Noël (112-91).

Inarrêtable en seconde période, comme la plupart de ses coéquipiers, Scottie Barnes termine meilleur marqueur du soir : 27 points (à 10/14 au shoot).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Toronto a été sans pitié. Pas franchement sur une bonne dynamique, les Raptors profitent au moins de leurs duels avec le Heat pour engranger deux succès en l’espace d’une semaine. Cette nuit, ils se sont d’ailleurs montrés assez conquérants, dominant la partie quasiment de bout en bout, avec surtout la deuxième mi-temps à sens unique, où Scottie Barnes, Sandro Mamukelashvili et consorts ont directement enfoncé leurs adversaires, entre paniers à 3-points et domination dans la peinture (mention au rookie Collin Murray-Boyles pour ses innombrables rebonds offensifs). Pour ne plus être inquiétés ensuite.

– Miami n’y arrive vraiment plus. Neuf défaites en onze matches, un bilan tout juste à l’équilibre (15-15) et une place dans le Top 8 qui ne tient qu’à un fil. Clairement, le Heat s’enfonce collectivement, signant au passage sa pire prestation de la saison au scoring. Une semaine après l’avoir déjà signé contre… les Raptors, encore eux. Autant maladroits à 3-points qu’avec le ballon, les joueurs d’Erik Spoelstra rentrent dans le rang depuis début décembre et ils retombent à la place qu’on les imaginait avoir avant le lancement de l’exercice. Sans Tyler Herro, l’attaque devient trop prévisible et c’est peut-être ce qui leur manque le plus : l’audace.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.