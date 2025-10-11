Les Knicks et les Raptors abandonnent leurs poursuites dans « l’affaire de l’assistant espion »

C'est une histoire un peu oubliée désormais, qui date de 2023. Petit rappel des faits : à l'époque, les Knicks accusent Ike Azotam, leur ancien responsable de la vidéo et du développement des joueurs, d'avoir volé – sur demande des Raptors – des données confidentielles de la franchise, lorsqu'il a rejoint le staff de Darko Rajakovic à Toronto.

La franchise du Canada avait alors répondu que l'assistant avait certes bien transféré des documents en arrivant au pays, mais qu'il s'agissait de données globalement accessibles chez toutes les franchises de la ligue. Néanmoins, une plainte est déposée par les Knicks, qui réclament plus de 10 millions de dollars de réparation.

Réclamé par les Canadiens, l'arbitrage d'Adam Silver avait été rapidement contesté par les dirigeants de New York, qui estimaient que le patron de la ligue était trop proche (et donc pas impartial) de Larry Tanenbaum, le propriétaire des Raptors…

Finalement, deux ans après, tout cela est désormais de l'histoire ancienne puisque ESPN nous apprend que les deux franchises ont simplement laissé tomber cette affaire. Elles ont communiqué ainsi : « Les Knicks et Maple Leaf Sports & Entertainment [la société propriétaire des Raptors] ont retiré les plaintes et l'affaire est résolue. Les deux parties sont concentrées sur le futur. »