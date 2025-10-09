Erik Spoelstra va remplacer Steve Kerr à la tête de Team USA

On connaît le nouveau sélectionneur de Team USA. Alors que la décision se jouait entre Tyronn Lue et Erik Spoelstra, ESPN révèle que c’est finalement le coach de Miami qui va prendre les rênes de la sélection américaine.

Il succède ainsi à Steve Kerr et aura la lourde tâche de mener Team USA à la Coupe du monde 2027, puis surtout aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, un rendez-vous important, à domicile, pour le basket américain.

Cette nomination apparaît comme la suite logique du parcours d’Erik Spoelstra avec la sélection nationale. Double champion NBA sur le banc du Heat (2012, 2013), il avait déjà gravi les échelons au sein de la structure de Team USA : d’abord en dirigeant la « Select Team » pour Gregg Popovich avant les Jeux olympiques de Tokyo 2021, puis en devenant le premier assistant de Steve Kerr lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

Apprécié pour sa rigueur et sa capacité d’adaptation, Erik Spoelstra incarne donc la continuité et la stabilité tant recherchées par la fédération américaine. Alors que la compétition internationale se fait de plus en plus féroce…