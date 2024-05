Les étranges retrouvailles de Fred VanVleet

Après Damian Lillard à Portland ou Marcus Smart à Boston, c’était au tour de Fred VanVleet de vivre d’émouvantes retrouvailles avec son ancien public. Champion en 2019 avec les Raptors, le nouveau meneur des Rockets a eu droit à sa standing ovation, et à son clip hommage.

En dehors de la salle, un immense « Welcome Back Champ ». Mais comme Marcus Smart, Fred VanVleet n’était pas en tenue, et ça gâche évidemment les retrouvailles.

Mais quelles retrouvailles ? Pas avec ses coéquipiers ou son coach puisque beaucoup l’ont imité, et ne sont plus là… Nick Nurse est aux Sixers, OG Anunoby est aux Knicks, Pascal Siakam a rejoint les Pacers. C’est bien simple, il ne reste plus que Chris Boucher de l’effectif champion il y a cinq ans.

Chacun est à sa place

« Nous avons fait des choses extraordinaires ici, et j’ai participé à des moments extraordinaires, j’ai noué des relations formidables avec des gens et, en fin de compte, nous sommes entrés dans l’histoire ici », rappelle Fred VanVleet, dont le fils l’oblige à regarder les matches de son ancienne équipe. « C’est donc un plaisir de voir ce genre de choses célébrées. Mais ça me brise aussi le coeur de ne pas pouvoir jouer. Je ne savais pas à quoi m’attendre, mais c’était génial de faire le déplacement. ».

Que pense-t-il du virage pris par son ancienne franchise, qui a décidé de tout reconstruire autour de Scottie Barnes ? Il faut rappeler que les Raptors ont échangé sept joueurs depuis le début de saison !

« C’était vraiment la seule façon de procéder », répond-il. « C’était juste une question de temps. Une fois que vous avez pris cette voie, c’est à ça que ça ressemble. Je pense qu’il était temps de tourner la page, et que chacun, aujourd’hui, est au bon endroit. Ils ont fait les bons échanges pour poursuivre la voie qu’ils ont choisie ».