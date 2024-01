De retour à Portland, Damian Lillard promet de ne pas pleurer

À un match près, les Bucks (32v-15d) et les Blazers (14v-33d) ont des bilans parfaitement inverses. On comprend donc pourquoi Damian Lillard a fait le forcing pour quitter Portland, et se donner une chance de gagner un titre. Ce mercredi soir, le meneur All-Star va retrouver ses anciens coéquipiers, son ancien public et son ancienne salle pour des retrouvailles sans doute aussi émouvantes que chaleureuses.

« J’ai aimé la franchise. J’ai aimé tous ceux avec qui j’allais travailler tous les jours. Et je pense que ce qui a été le plus difficile, c’est qu’il ne s’agissait pas d’une relation brisée. Donc, au moment de revenir ici, je suis dans un très bon état d’esprit », a souligné Damian Lillard mardi. « La raison pour laquelle tout cela a commencé, c’était pour avoir une chance de tout gagner. Nous ne pouvions pas le faire là-bas. Je reviens donc avec amour et je suis très heureux de revenir au MODA Center ».

Lillard retrouve sa famille et ses proches

Sur le banc des Blazers, Chauncey Billups. Le coach de Portland était devenu un proche de Damian Lillard, et il le remercie pour son professionnalisme.

« Dans notre situation, on ne voulait pas qu’il soit là à se défoncer, à marquer 30 ou 40 points, alors qu’on avait du mal à gagner des matches… C’était une situation difficile pour lui. Mais il ne s’en est jamais plaint. C’est un soldat. Il venait bosser et faisait de son mieux à chaque fois. C’est ce que je respecte chez lui. »

Arrivé dès lundi à Portland, Damian Lillard a retrouvé ses enfants, et il a assisté à l’inauguration d’un terrain à son nom. Même parti, il reste attaché à cette ville, et ça dépasse le cadre du basket.

« Mon excitation n’est pas seulement liée au fait de jouer contre les Blazers », poursuit-il. « C’est plutôt le fait que mes enfants et ma famille soient là et que je puisse rentrer à la maison. Je suis impatient de jouer devant les fans et de voir tout le monde. Je pense que ce sera toujours un moment fort en émotions parce que j’ai aimé vivre et jouer à Portland. Je n’avais jamais eu l’intention de ne plus jouer pour les Blazers. C’est pourquoi je pense que ce sentiment est authentique et qu’il ne disparaîtra jamais. Mais, au final, il faut parfois prendre des décisions difficiles pour ce que l’on veut vraiment ».

Sincère jusqu’au bout

Ce soir, Damian Lillard aura sûrement droit à un accueil chaleureux, et à une vidéo hommage. Il n’est rien de moins que le meilleur joueur de l’histoire de la franchise ! Il y a deux ans, il avait assisté au retour de CJ McCollum, et il en avait eu des frissons. L’arrière des Pelicans avait été ovationné pendant 90 secondes.

« Je pense que ce sera émouvant parce que je me sens touché », conclut ainsi Damian Lillard. « J’ai adoré jouer à Portland. J’ai aimé y vivre et j’y vis toujours. Je ne suis pas quelqu’un qui pleure. Je ne pense pas que je vais pleurer, et tout ça. Mais je me sens concerné. Tout ce que j’ai dit sur le temps passé à Portland en jouant là-bas, je le pensais vraiment. Alors, oui, ce sera émouvant. »