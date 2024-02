Phil Jackson raconte toujours la même (fausse ?) anecdote sur Kobe Bryant et Michael Jordan

Il est le lien ultime entre deux des plus grands joueurs de l’histoire. Comme coach, Phil Jackson a accompagné Kobe Bryant lors de ses cinq titres de champion après avoir enchaîné deux « Three Peat » avec Michael Jordan. Forcément, le « Maitre Zen » fait partie des invités d’honneur de la cérémonie en l’honneur de Kobe Bryant pour dévoiler sa première statue devant la Crypto.com Arena.

L’ancien coach des Bulls et des Lakers en a profité pour livrer à son auditoire une anecdote concernant « His Airness » et sa plus fidèle copie. Un anecdote qu’il ressort toujours dans les grandes occasions, et qu’on trouve dans son livre « Eleven Rings« . On rappelle le contexte. On est au début des années 2000 et Michael Jordan s’apprête à sortir une deuxième fois de sa retraite. Avec le Shaq, Kobe Bryant vient de gagner son premier titre. Son coach ? Phil Jackson.

« J’ai organisé une rencontre entre Michael et Kobe pour donner à Kobe une idée de la manière de gérer un certain système de jeu contraignant, qui repose sur la transmission de la balle aux coéquipiers disponibles plutôt que sur le un-contre-un avec le joueur qui vous fait face », a-t-il ainsi raconté. « Kobe est entré, s’est assis et a dit : ‘Michael, je peux te prendre en un-contre-un’. Michael a répondu : « Je pense que tu pourrais le faire. J’ai 37 ans et tu en as 22. »

En 2014, Kobe dément « ce mythe »

L’auditoire est hilare. Certains ont déjà entendu cette histoire à de nombreuses reprises. Le problème, c’est que Kobe Bryant l’avait lui-même démentie ! C’était il y a dix ans.

« Non, c’est un mythe », avait-il répondu à propos de cette anecdote. « Phil aime souvent raconter des choses pour créer un bon contenu, pour créer de bonnes histoires, comme le font la plupart des journalistes. »

En revanche, Kobe Bryant avait confirmé que chaque affrontement avec Michael Jordan se transformait en challenge. De rares occasions puisqu’ils se sont affrontés à 8 reprises en saison régulière, et 3 fois au All-Star Game.

« Lorsque je suis arrivé en NBA, Michael terrifiait tout le monde », s’était souvenu Kobe Bryant. « Tout le monde avait vraiment peur de lui. Je n’ai jamais vraiment compris pourquoi, et j’étais celui qui était prêt à relever des défis et à apprendre de lui, et qui n’avait pas peur de l’appeler et de lui poser des questions. Il était très ouvert, il m’a beaucoup parlé et m’a beaucoup aidé ».